1 / 3 ØDELEGGELSER: Redningsarbeiderne går inn i ruinene av en høyblokk, etter at et rakettangrep skal ha slått ned i Zaporizjzja natt til søndag. forrige neste fullskjerm

Byrådsleder: 17 drept i angrep mot Zaporizjzja by

I tillegg skal 40 andre ha blitt såret av rakettangrep som blant annet slo ned i en høyblokk i byen natt til søndag, ifølge byrådsleder Anatolij Kurtev på Telegram.

Publisert: Nå nettopp

– Per nå har 17 mistet livet. Vi kondolerer til deres kjære, skriver Kurtev.

Saken er også omtalt av blant annet Kyiv Independent.

Byen må ikke forveksles med kjernekraftverket Zaporizjzja, som ligger sørvest ved byen Enerhodar i samme fylke, på den andre siden av elven Dnipro. Der har det internasjonale atombyrået IAEA lenge advart om en mulig atomkatastrofe på grunn av krigens ødeleggelser.

Ifølge byrådslederen er fem bolighus blitt totalt ødelagt i nattens angrep, i tillegg til flere veier.

– Redningsarbeidere har begynt å jobbe, men vi har ikke nok folk, skriver han. Han oppfordrer innbyggere om å delta i redningsarbeidet.

Avisen Hromadske har også referert Kurtevs melding. Det samme har nyhetsbyrået Reuters.

Generalstaben i Ukraina skriver at det var bolighus og sivil infrastruktur som ble angrepet i Zaporizjzja.