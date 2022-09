Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet mot fordømmelse av annekteringen

Som ett av fem vetoland i Sikkerhetsrådet la Russland fredag ned veto mot fordømmelse av annekteringen. Kina avsto fra å stemme.

Under FNs møtet i Sikkerhetsrådet tok de først opp de såkalte «folkeavstemningene» i okkuperte ukrainske regioner, og holdt en avstemning om en resolusjon.

Det var på forhånd varslet at de ville holde avstemning om en resolusjon som fordømmer de såkalte folkeavstemningene i de russisk-okkuperte fylkene i Ukraina.

Russland er ett av fem vetoland i rådet, og la ned veto. Kina avsto fra å stemme.

Tidligere fredag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at de fire regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja nå er en del av Russland.

Han sa samtidig at angrep mot disse regionene vil bli oppfattet som rettet mot Russland selv.

Å annektere innebærer at en stat tar over en annen stats område, og erklærer det for sitt.

Info Dette betyr annekteringen: Hva skjer: Russland innlemmet fredag fire ukrainske regioner inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og erklærte like før invasjonen i februar regionene som uavhengige stater. Russland har også okkupert deler av de to andre fylkene. Den siste tiden har Ukraina i en motoffensiv tatt tilbake områder. Hvordan har det skjedd: I de fire regionene har Russland gjennomført såkalte «folkeavstemninger» om å slutte seg til Russland. NATO-sjef Jens Stoltenberg har uttalt til VG at folkeavstemningene ikke har noen legitimitet. Også Krim-halvøya ble i 2014 annektert av Russland etter en illegitim folkeavstemning. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

Vil gjennomgå vetorett

Norges representant Mona Juul sier det er dypt beklagelig, og ber om en egen gjennomgang av denne typen bruk av vetorett.

– Sikkerhetsrådet har et ansvar for å forhindre aggressive handlinger og brudd på folkeretten. Det er dypt beklagelig at denne resolusjonen stoppes av et medlems veto, sa hun.

– Det er galt at Russland, en invaderende makt, også skal kunne hindre rådets handlinger rettet mot å få slutt på aggresjonen.

Både Irland og Ghana sier som Norge, at Russlands bruk av vetoretten står i veien for FNs mandat. Irland ber også om en gjennomgang.

DYPT BEKLAGELIG: Mona Juul, Norges representant i Sikkerhetsrådet, sier det er beklagelig at resolusjonen ble stoppet på grunn av Russlands vetorett.

Ukraina: Et dukketeater

Også Ukraina var til stedet under Sikkerhetsrådet, og representanten gikk hardt ut mot Russlands bruk av vetoretten.

– Hans ensomme hånd løftet mot resolusjonen har igjen blitt et bevis på Russlands isolasjon, og Russlands desperate forsøk på å fornekte virkeligheten, sa Ukraina og refererte til at Russland var det eneste landet som la ned veto.

– Putins delegasjon har fulgt i fotsporene til sin master i Moskva der de har arrangert et dukketeater i kveld i et forsøk på å fornekte det åpenbare: At et aggressivt regime i Russland er på vei mot sin uunngåelige nederlag.

– Russland vil ikke lykkes

Enkelte land, blant annet India og Kina, avsto fra å stemme over resolusjonen og ba Russland og Ukraina om å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Men Storbritannias representant Barbara Woodward understreket at til tross for dette, så er det ingen land som har anerkjent Russlands ulovlige annektering.

– Det internasjonale systemet angripes foran øyene våre. Russland vil ikke lykkes i denne ulovlige imperialistkrigen. Det eneste spørsmålet er hvor mye skade de gjør, og hvor mange liv som går tapt før de innser det, sa hun.