Coca-Cola anklages for grønnvasking

Coca-Cola har inngått en avtale med Egypt, som gjør merkevaren til sponsor for FNs klimatoppmøte. Nå beskyldes Coca-Cola for grønnvasking.

FNs klimatoppmøte avholdes fra sjette til 18. november.

På de årlige klimatoppmøtene møtes alle verdens land for å bli enige om hvordan klimaproblemet skal løses, og hvem som skal gjøre hva, heter det på FN-sambandets hjemmeside.

Egypt, som er vertsnasjonen for toppmøtet, har fattet en beslutning om at Coca-Cola blir sponsor for arrangementet.

En rapport fra 2021, utarbeidet av miljøbevegelsen Break free from plastic, sier at Coca-Cola er verdens største plastforurenser.

Grønnvasking

At Coca-Cola er sponsor får flere miljøorganisasjoner og aktivister til å reagere.

Emma Priestland i Break free from plastic, betegner sponsoravtalen som grønnvasking.

– Over fire år har vi i våre årlige bedriftsundersøkelser funnet ut at Coca-Cola er verdens største plastforurenser. Det er forbløffende at et selskap som er såpass knyttet til fossilindustrien er tillatt å sponse et livsviktig klimamøte, sier Priestland til The Guardian.

Assisterende generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Else Hendel, skriver i en e-post til VG at klimatoppmøter helst ikke bør sponses av privat sektor, ettersom dette kan medføre interessekonflikter.

– De er kostbare å gjennomføre, så det er forståelig at noen land søker sponsorer. Samtidig er spørsmålet om grønnvasking berettiget, for det å bidra med penger til noe klimarelatert er ikke i seg selv et bevis på at et selskap jobber aktivt med bærekraft, skriver Hendel.

Info Hva er grønnvasking? Universitetet OsloMet beskriver Grønnvasking på følgende vis: «Grønnvasking betyr at et produkt markedsføres som miljøvennlig uten nødvendigvis å være det. Grønnvasking øker i omfang i takt med folks bekymring for klimaendringene. Dette er krevende for de fleste å sette seg inn i, viser ny SIFO-forskning.» Vis mer

– Er også en del av løsningen

Hendel skriver at «klima- og naturkrisen bare kan løses kollektivt.»

– De som regnes som en del av problemet er også en del av løsningen. Hvorvidt denne sponsingen bør defineres som grønnvasking, avhenger av hvilke endringer selskapet gjør i egne operasjoner og i verdikjeden sin i det daglige. Ingen bør la seg imponere utelukkende av at selskapet er sponsor av en klimakonferanse, og Coca-Cola kan nok regne med å bli sett enda mer i kortene fremover, skriver Hendel.

Assisterende generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Else Hendel.

Coca-Cola er heller ikke alene om kontroversene. Under fjorårets konferanse i Skottland var Unilever hovedpartner. Et selskap som er nummer tre på verstinglisten over plastforurensere, ifølge Break free from plastic.

Vil fortsette å samarbeide med andre

Kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Norge, Inger Marie F. Ingdahl, uttaler seg på vegne av selskapet. Hun skriver i en e-post til VG at Coca-Cola deler målet om å eliminere avfall fra havet, og at de setter pris på forsøk på å prøve å øke bevisstheten rundt utfordringen.

– Vi er forberedt på å gjøre vår del og har satt ambisiøse mål. Vi ønsker ikke å se emballasje på avveie, det er grunnen til at vi for hver flaske eller boks vi selger globalt, tar sikte på å samle inn og resirkulere tilsvarende innen 2030. Det er målet i vår World Without Waste-strategi, skriver Ingdahl.

Videre skriver Coca-Cola at støtten til klimatoppmøtet er i tråd med deres forskningsbaserte mål om å redusere karbonutslipp med 25 prosent innen 2030, og deretter nå netto null karbonutslipp innen 2050.

Kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Norge, Inger Marie F. Ingdahl.

– Vi vil fortsette å samarbeide med andre selskaper, ulike organisasjoner og regjeringer for å møte utfordringene. Det var derfor vi i 2020 signerte et felles opprop, som oppfordret FN-medlemmer til å vedta en avtale for å håndtere de globale plastutfordringene, gjennom en helhetlig tilnærming og utvikling av sirkulære verdikjeder. Tidlig i 2022 signerte vi en oppdatert erklæring, og for to uker siden var vi med på å lansere «Buisness coalation for a global plastics treaty, skriver Ingdahl.

– Undergraver målet

Miljøorganisasjonen Greenpeace Norge skriver i en pressemelding at «flere av selskapene hevder de adresserer plastkrisen, uten å ha forpliktet seg til å ta problemet ved roten, og faktisk redusere produksjonen og forbruket av farlig og unødvendig plast og annen engangsemballasje.»

John Hocevar i Greenpeace USA sier til The Guardian at Coca-Cola ikke anerkjenner problemet.

– Dette partnerskapet undergraver målet til arrangementet, sier Hocevar.

Ifølge BBC er 99 prosent av verdens plastikk produsert av fossilt brensel, i en prosess som produserer drivhusgasser og forårsaker klimaendringer.

Nyombi Morris, som er ambassadør for FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), sier at når forurensere dominerer klimaforhandlingene ender man uten gode resultater.

– Som afrikansk aktivist er jeg bekymret for at flere av innsjøene våre vil igjen fylles med plastikk, sier Morris til BBC.

Plastflasker i elven Las Vacas i Guatemala, juni 2022.

