GENERAL: Andrej Kartapolov er general - men også leder i forsvarskomiteen i det russiske parlamentet. Her er han fotografert i 2020.

Russisk general: − Vi må slutte å lyve

Lederen for forsvarskomiteen i parlamentet, Andrej Kartapolov, mener russere flest skjønner at det lyves for dem. Han frykter at folk kan miste tilliten til dem.

Publisert: Nå nettopp

– Vi må slutte å lyve, sier han på «Solovjov Live», en av de mest kjente propagandashowene i russisk TV.

Andrej Kartapolov er også general og har hatt en rekke toppstillinger i armeen.

– Vi har snakket om dette mer enn en gang, fastslår generalobersten frittalende.

Han peker på at de faste rapportene fra Forsvarsdepartementet dag etter dag forteller det samme - at så og så mange «nazister» er drept, at så og så mye ukrainsk militærutstyr ødelagt.

– Og det er det. Men folk er ikke dumme. De ser at de ikke blir fortalt hele sannheten, ikke en gang en del av den. Dette kan føre til tap av troverdighet, mener den høytstående politikeren.

MOBILISERING: En mann tar om to familiemedlemmer før han skal dra til militærleiren. Bildet er hentet fra Moskva.

– Nå er fienden også på russisk jord. Og da snakker jeg ikke om de nyervervede regionene (som er annektert fra Ukraina). Nesten alle grenselandsbyene i Belgorod-regionen er blitt ødelagt. Vi hører om dette fra guvernører, fra Telegram-kanaler, fra krigskorrespondenter. Og ingen andre, sier Kartapolov på TV-sendingen.

Før han ble parlamentsmedlem, var han viseforsvarsminister under Sergej Sjojgu, som også nå styrer forsvarsministeriet. Kartapolov har dessuten en fortid som offiser i Syria-krigen.

Han snakker også om alle problemene rundt mobiliseringen, som Putin beordret for drøyt to uker siden - og som skal gi 300.000 nye soldater.

PUTIN PÅ VEGGEN: Bildet er hentet fra byen Kasjira i Moskva fylke.

– Når det gjelder mobiliseringen, er bildet helt det samme. Jeg mottar meldinger fra alle områder der mobiliseringen skjer. Noen steder får de ikke alltid mat eller noe sted å sove. Men det verste er at de ikke driver med det de burde drive med. Og tiden går, sier Kartapolov.

– Hvorfor driver ikke folk med det de burde drive med, gjentar han.

Den samme Andrej Kartapolov har også kritisert etterretningen som gjøres for de militære styrkene.

– Kartapolov bemerket at arbeidet med etterretningen er veldig svakt. Kunnskap om fiendens operative formasjon og hans tall ville gi den russiske hæren en fordel, men de må handle nesten blindt, sier generalobersten, gjengitt av tsargrad.tv.

MOBILISERING: Russiske soldater bærer tingene sine fra et tog. Bildet er fra Volgograd-regionen.

Han får støtte fra lederen i Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov, som i disse dager også har fått graden generaloberst av president Putin:

– Jeg har alltid sagt: Det er ingenting bedre enn sannheten, om enn bitter, støtende, men sannheten. Dette er den eneste måten å gå videre på, skriver Kadyrov på Telegram etter russernes tilbaketrekning fra Lyman sist helg.

Samme dag som krigen startet, den 24. februar, beordret det russiske medietilsynet russiske media til utelukkende å sitere offisielle kilder om hva som skjedde på slagmarken. Dette kravet ble forklart med at de ville hindre spredning av falske nyheter på nettet.

I begynnelsen av mars signerte også Russlands president Vladimir Putin en ny lov som gjorde det ulovlig å komme med «fake news» om landets væpnede styrker. Flere er dømt etter denne loven, som har en maksimal strafferamme på 15 år fengsel.