MER SKATT: Millionæren Stephen Prince ønsker at det skattes mer i USA.

Amerikansk millionær kvitter seg med privatflyet

– Jeg ble sjokkert, sier Stephen Prince.

Kortversjonen Den amerikanske millionæren Stephen Prince selger privatflyet for å redusere sitt miljøutslipp.

Ifølge en rapport fra Institute for Policy Studies, forurenser private flyreiser ti ganger mer per passasjer enn kommersielle fly.

Rapporten foreslår også høyere skatt på brukte (10%) og nye (5%) privatfly, samt dobling av drivstoffskatt.

Disse endringene kan ha betydelige økonomiske konsekvenser for aktive privatflybrukere som Elon Musk. Vis mer

Det globale markedet for privatfly er brennhett om dagen. Ifølge CNN har markedet for privatfly har doblet seg de siste to ti årene. CNN referer til rapporten til Institute for Policy Studies som opplyser at antall privatfly i verden gått fra 9895 fly i 2000 til 23.133 i midten av 2022.

I samme rapport kommer det også frem at privatfly forurenser ti ganger mer per passasjer enn kommersielle fly.

Det lover ikke godt for miljøet. Den amerikanske millionæren Stephen Prince vil derfor selge sitt privatfly for å bli mer miljøvennlig.

Prince sier til CNN at han ble satt ut da han fikk vite hvor mye privatflybruken hans ødela for miljøet.

– Jeg ble helt sjokkert over at min forkjærlighet for å fly privatfly, gjorde at jeg var villig til å ignorere hvilken skade jeg påførte både miljøet og de kommende generasjonene, sier Prince til CNN.

– Jeg må endre meg. Jeg kan ikke fortsette å gjøre dette, legger Prince til.

Og millionæren fleiper ikke når han sier at han har en hang for privatfly. Prince har tidligere eid seks privat fly før han kjøpte inn sin siste doning - privatflyet Cessna 650 Citation III - et niseters privatfly, som alene har hatt kostnader på 2,8 – 3,1 millioner kroner.

Prince forteller til CNN at han har flydd privat i seks-syv år.

– Det er den absolutt beste måten å reise på. Men jeg kommer til å slutte med det. Jeg går tilbake til å fly kommersielt, selv om jeg avskyr det etter å ha fløyet privat de siste seks-syv årene, sier han.

SELGER PRIVATFLYET: Stephen Prince foran privatflyet Cessna 650 Citation III som han nå selger for å bli mer miljøvennlig.

Ønsker å skatte rikinger

Et av seks fly som blir håndtert av det amerikanske transportbyrået Federal Aviation Administration (FAA), som regulerer sivil luftfart i USA, er privatfly.

Til tross for det viser rapporten at privatflysektoren kun bidrar med to prosent av skatten som finansier transportbyrået.

Majoriteten finansieres av skatten på billetter som passasjerer på kommersielt fly betaler.

Rapportens konklusjon er at det gunstige er å ha ti prosent skatt på brukte privatfly og fem prosent på nye. I tillegg til å doble skatten på bensin.

Dersom dette skjer, vil det få store økonomiske konsekvenser for Elon Musk, som er en av de mest aktive brukerne av privatfly i USA. Hans forbruk vil ifølge rapporten tilsvare 171 flyreiser ( en tur annenhver dag).

Det er 132 ganger mer utslipp enn en gjennomsnittlig amerikaner.

Musk vil ifølge rapporten måtte betale ytterligere 40,6 millioner kroner i skatt, dersom den anbefalte skatten blir virkelighet.

FLYR MEST: Elon Musk er en av de som bruker privatfly mest i USA.

Prince, som sitter i styret i Patriotic Milionairs, en gruppe med rike amerikanere som jobber for høyere skatter i USA, vil også øke skatten.

–Jeg tror at vi alle i det amerikanske samfunnet ikke betaler så mye som vi burde.

– ...vi må alle bli en del av «vi»-samfunnet, ikke «jeg»-samfunnet, sier Prince.

Strengere regulering i Europa

I Europa har flere land som Frankrike, og Irland, gått sammen og etterspurt europeiske beslutningstakere om å lage strengere reguleringer for privatfly for å begrense bruken.

I april i år opplyste også Schipol flyplass i Amsterdam at de vurderer å forby privatfly.

Blir ikke full stopp

Tilbake til Prince. Helt slutt på privatfly blir det likevel ikke.

Til CNN forteller han at han kommer til å bruke kameraten sitt fly to-tre ganger i året i forbindelse med jaktreiser.

– Jeg har en venn som lar meg leie det mindre flyet sitt. Det er et twin turbo-fly som bruker en fjerdedel så mye drivstoff som Cessnaen, og jeg kommer bare til å bruke det to-tre ganger i året til fasanjakt i det nordvestlige hjørnet av Nebraska.