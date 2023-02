KJEMPER: En ukrainsk soldat avfyrer en bombekaster mot russisk posisjon i Bakhmut.

Evakuerer turistby: Kan være steg mot russisk seier

Ukraina har ofret svært mange soldater i forsøket på å holde på byen Bakhmut. En seier for Russland der, kan være et steg på veien mot okkupasjon av hele Donetsk, forklarer oberstløytnant Palle Ydstebø.

Helt siden november i fjor har russiske styrker forsøkt å ta byen Bakhmut i Donetsk fylke, og de siste ukene har kampene gått i russisk favør.

Soldater fra Wagner-gruppen Wagner-gruppen Omstrid privat russisk leiesoldatgruppe.har rykket fram nord og sør for byen, og truer med å omringe den. Bakhmut vil bli lagt under Russland i mars eller april, hevder Jevgenij Prigozjin, som er sjef for den private russiske leiesoldatgruppen.

– Det vil være en seier for Russland og kan være et lite steg på veien mot målet om å okkupere hele Donetsk fylke, forklarer Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, til VG.

KJEMPER: En ukrainsk soldat avfyrer en bombekaster mot russisk posisjon i Bakhmut.

Over lengre tid har Russland også jobbet med å kutte forsyningslinjene for å få ukrainerne til å forlate byen.

Nå avhenger mye av hva ukrainske styrker vurderer at er best for forsvaret av Donetsk fylke, forklarer oberstløytnanten.

– Spørsmålet nå er om ukrainerne vil la de russiske styrkene komme inn i byen, med tanke på de kostnadene en bykrig innebærer. Det kan hende at det er formålstjenlig å bare la Russland bare ta byen, og heller sette inn styrkene på å forsvare områdene rundt, forklarer Ydstebø.

FØLGER KRIGEN: Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen

Ber sivile forlate

Bakhmut, som tidligere var et populært turistmål, betegnes nå som en spøkelsesby. Likevel bor det fortsatt rundt 6000 mennesker i Bakhmut, ifølge visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.

Hun oppfordrer nå de gjenværende sivile til å forlate byen.

Det er naturlig at regjeringen ønsker å få folk ut derfra, sier Ydstebø til VG.

– Dermed blir det nærmest en tom by, som gjør at det ukrainske militæret kan slåss der uten store sivile tap. Det er jo ulykksalig – og noe som dessverre kjennetegner denne krigen – at enkelte sivile ikke ønsker å flytte, forklarer Ydstebø.

GJENBOENDE: Flere tusen mennesker er fortsatt igjen i Bakhmut, selv om byen har vært under angrep i månedsvis.

De ukrainske myndighetene må finne balansen mellom å kjempe mot russerne og samtidig beskytte de sivile mot krigshandlingene, sier Ydstebø, og minner om de grusomme handlingene sivilbefolkningen har opplevd i byer som har vært under russisk okkupasjon:

– Du har tilfeller som i Butsja, og tvangsflytting av ukrainske barn til såkalte “omskoleringsleirer omskoleringsleirerRussland har holdt minst 6.000 ukrainske barn, og trolig mange flere, i leirer der de har fått politisk omskolering, ifølge en fersk rapport fra Yale University.”. Den typen overgrep mot sivile gjør dem nok ekstra fokusert på å ville evakuere de siste som er igjen.

Store russiske tap

– Hva har en seier i Bakhmut å si for stillingen i krigen?, spør VG.

– Det vil si at Russland siden august har klart å rykke inn kanskje en mil, og at det er 4–5 mil igjen før de når målet for den russiske offensiven. Spørsmålet er jo om dette for russerne er verdt de store tapene de har hatt, påpeker Ydstebø.

I fredagens oppdatering på britisk etterretning fra Storbritannias forsvarsdepartement skriver de at ordinære russiske styrker og private militærstyrker trolig har hatt opp mot 200.000 skadede og døde siden invasjonen av Ukraina i fjor.

UNDER BAKKEN: Ukrainske soldater i en underjordisk base studerer dronebilder fra Bakhmut.

«Eneste stedet» med fremgang

Det ser ut til at Kreml har satt inn maksimal styrke for legge under seg Bakhmut før ettårsdagen for invasjonen 24. februar, skriver The Guardian.

Ukraina og landets allierte har sagt at Russland allerede har startet en ny offensiv over kontaktlinjen, kontaktlinjen, Kontaktlinjen er områdene mellom de myndighetskontrollerte områdene og den opprørskontrollerte delen av Ukrainai et forsøk på å vinne terreng før nye vestlige forsyninger kommer til våren.

For rundt 2–3 uker siden rapporterte vestlig etterretning at det hadde blitt satt inn nye russiske eliteavdelinger, marineinfanteri og luftvernavdelinger, for å jobbe ved fronten rundt Donbas.

Ydstebø sier at selv om Putin nok vil fremstille en seier i Bakhmut som veldig viktig, så skal man ikke overdrive betydningen av Bakhmut som militært mål.

– Dette er et lite steg mot målet Russland har, nemlig å okkupere hele Donetsk. Men de harde realitetene på bakken og problemene de russiske styrkene har, forblir de samme. Bakhmut er vel nesten det eneste stedet der de har hatt fremgang.

Ydstebø sier den russiske offensiven så langt har vært ganske statisk, og at Russland har blitt slått tilbake mange steder.

– Vi må ikke glemme at etter Bakhmut venter nye ukrainske forsvarsstillinger.