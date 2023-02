VENNLIG: Nikki Haley på besøk i det ovale kontor i Det hvite hus mens Trump var president. Haley tjenestegjorde som USAs ambassadør til FN i 2017 og 2018.

Hun planlegger å utfordre Trump i 2024

AUSTIN (VG) Nikki Haley var Trumps FN-ambassadør og skal nå lansere seg som presidentkandidat. Det kan være godt nytt for eks-presidenten.

Det er gått tre måneder siden Donald Trump erklærte at han stilte til valg for å bli republikanernes presidentkandidat i 2024.

Siden har ingen andre republikanere åpent leflet med å utfordre Trumps vrede.

Det republikanske partiet preges av usikkerhet foran presidentvalget i 2024, skriver flere amerikanske medier.

Nå kan Nikki Haley, tidligere guvernør i Sør-Carolina og Trumps ambassadør til FN i to år, være den første som offisielt tråkker til mot sin gamle sjef.

15. februar, onsdag neste uke, er det ventet at Haley lanserer seg som republikansk presidentkandidat. Det skriver flere amerikanske medier, blant annet CNN og Politico.

FN: Nikki Haley på jobb i FN som USAs ambassadør til den internasjonale organisasjonen som jobber for å skape fred i verden.

Det er antatt at flere vurderer å utfordre en mer politisk sårbar Trump etter et dårlig mellomvalg i fjor høst. Han er også under en rekke etterforskninger, som potensielt kan sette ham ut av spill.

Men alle kandidatene har friskt i minne hvordan Trump i 2016 knuste antatt sterke navn som senatorene Ted Cruz og Marco Rubio med kallenavn og brutale, verbale angrep.

Få er interessert i å utsette seg for dette tidligere enn de absolutt må. De vil også være avhengige av å sjarmere velgere som liker Trump og vil slik være begrenset i sine muligheter til å slå tilbake.

Noen kandidater antas derfor å avvente utfallet av etterforskningene mot Trump.

Andre, som Florida-guvernør Ron DeSantis, ser ut til å ville samle politiske seire i sine lokale delstatsforsamlinger gjennom våren som de kan smøre en eventuell valgkamp med.

KRIG: Det republikanske partiet venter på Trump-DeSantis-krigen. Han er den antatt sterkeste utfordreren til den tidligere presidenten.

– En stor majoritet av republikanske velgerne er klare for å gå videre fra Trump. Men en overgitt minoritet kan stoppe dem, skriver Sarah Longwell, tidligere republikansk rådgiver på nettstedet The Bulwark.

Det amerikanske valgsystemet er nemlig slik at kandidatene først må kjempe om å bli sitt partis kandidat gjennom de såkalte primærvalgene.

Jo flere kandidater i ringen, desto flere velgere vil spres på de som vil utfordre Trump. Han kan derfor vinne republikanernes nominasjon med 30 til 40 prosent av stemmene i primærvalgene, slik han gjorde i 2016 da et tosifret kandidater prøvde seg.

Den antatt sterkeste utfordreren til Trump er Ron DeSantis, som i enkelte meningsmålinger ligger foran Trump. Haley kan ende opp med å trekke velgerne som ikke vil ha Trump vekk fra DeSantis.

– Et oppdelt felt er en fordel for Donald Trump. Forstår de at de må slutte seg rundt en toppkandidat før februar 2024 februar 2024Tidspunktet for de første primærvalgene. for å unngå samme scenario som ga oss Trump i 2016? skriver Longwell.

LIVLIG: Biden er gammel, men har fått gode skussmål for energien og evnen til å parere republikanske rop fra salen da han holdt sin tale om rikets tilstand i Kongressen denne uken. På demokratisk side tyder alt på at han blir partiets kandidat i 2024, til tross for å allerede ha fylt 80 år.

Trump ser foreløpig ut til å ønske en utfordring fra Haley velkommen.

Hun sa i 2021 at hun ikke kom til å stille til valg som presidentkandidat om Trump gjorde det. Nå skal hun altså ha snudd.

Det er ikke første gang. Hun var svært kritisk til Trump etter 6. januar 2021, før hun senere ville inn i varmen hos ham igjen.

– Nikki må følge hjertet sitt, ikke æren sin. Hun burde stille! skrev Trump på Truth Social, sin egen sosiale medier-plattform nylig.

Ifølge kilder The Daily Beast har snakket med anser Trump-leiren henne for å være en svak kandidat – som ligger på rundt tre prosent på målingene – de kan teste strategier på.

Eventuelt kan Trump behandle på en måte som skremmer andre kandidater.

Trump-kilder mener også at hennes presidentkampanje kan være er et forsøk på å stige opp som en mulig visepresidentkandidat.