Her trekker de «spionballongen» opp av havet

USA har hentet opp deler av den nedskutte kinesiske ballongen, men Washington har ingen planer om å gi ballongrestene tilbake til Kina.

– De har tatt hånd om noen rester fra overflaten av sjøen. Værforholdene har ikke gjort det mulig å gjennomføre noe særlig med undersjøisk søk på stedet. I dagene som kommer, skal amerikansk personell skaffe seg bedre oversikt over hva som ligger på havbunnen, sa USAs nasjonale sikkerhetsråds talsmann John Kirby mandag kveld.

I en separat uttalelse sa general Glen VanHerck, som leder US Northern Command, at et marinefartøy er i gang med å kartlegge et område på rundt 1.500 ganger 1.500 meter der det ventes å kunne bli funnet flere deler.

Talsmann Kirby har sagt at USA ikke har noen intensjoner om å sende rester av ballongen tilbake til Kina.

I forrige uke observerte USA og Canada den kinesiske ballongen over eget luftrom.

Lørdag kveld ble ballongen skutt ned av et amerikansk fly, opplyste USAs forsvarsdepartement.

Kinas utenriksdepartement uttrykker ifølge Reuters sterk misnøye og motstand mot at USA brukte makt for å angripe ballongen. Kina gjentar også at ballongen var for sivil bruk og havnet i amerikansk luftrom ved en feil.

En talsperson for administrasjonen til USAs president Joe Biden avviser Kinas påstander om at det dreier seg om en forsknings- eller meteorologisk ballong, og sier ballongen med vilje krysset amerikansk og kanadisk luftrom. Han sier ifølge NBC at USA er sikre på at ballongen overvåket sensitive militærinstallasjoner.

Saken oppdateres.