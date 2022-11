VIL HA KORT KRIG: Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis er på Nato-møte i Bucuresti tirsdag, sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg.

Vil gi Ukraina tyngre våpen for å vinne krigen

BUCURESTI (VG) Med topp moderne militært utstyr kan Ukraina raskt vinne krigen mot Russland, mener Litauens utenriksminister. Han er utålmodig og ber Nato-landene gi Ukraina alt de ber om.

Tirsdag kveld møter Natos utenriksministere sin kollega fra Ukraina til middag. Dmytro Kuleba får ikke delta på formelle møter med Nato-toppene, på grunn av et fem år gammelt veto fra Ungarn mot møter i Ukraina-rådet.

Både Anniken Huitfeldt og Gabrielius Landsbergis har formidlet ferske inntrykk fra sitt besøk i Kyiv mandag.

Landsbergis sier til VG i Bucuresti at Nato-landene i det minste må vurdere hva som skal til for å få en rask slutt på Russlands felttog i Ukraina:

– Vi må spørre oss selv om vi vil se en krigsfront som er frosset i gjørme over vinteren, eller om vi legge til rette for en seier. Mange sier nå at dette blir en lang konflikt. Men jeg vil gjøre konflikten kortere, og mener at vi kan bidra til det, sier han.

NYE BEHOV: Generalsekretær Jens Stoltenberg tok imot Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba til Natos utenriksministermøte i Romania tirsdag.

Våpen og transformatorer

– Hva slags våpen mener du skal til for å styrke Ukrainas sjanser?

– Selv sier ukrainerne at topp moderne stridsvogner vil være en «game changer». Det bør vi i alle fall overveie, sier Landsbergis.

Men Kuleba kom til Bucuresti og Nato-toppene med flere ønsker på sin liste:

– Hvis vi får transformatorer og generatorer, kan vi dekke vårt energibehov. Hvis vi får luftforsvarssystemer kan vi beskytte oss mot russiske missiler, sa Kuleba på et pressemøte under Nato-møtet.

Ønsker Patriot

Kuleba ba konkret om luftvernsystemet Patriot. Det har Nato utplassert i flere av landene som grenser mot Ukraina.

Generalsekretær Jens Stoltenberg sier at det får være opp til landene som har Patriot, om eventuelt å bidra - men sier at det må følge både grundig opplæring, reservedeler, vedlikehold og missiler med nye avanserte våpen.

Svaret fra Russland lot ikke vente på seg:

– Hvis Nato leverer Patriot-systemer sammen med Nato-personell, vil de øyeblikkelig bli lovlige mål for våre væpnede styrker, skrev Dmitri Medvedev, nestlederen i Russlands sikkerhetsråd, på meldingstjenesten Telegram tirsdag.

SLO AV EN PRAT Utenriksminister Anniken Huitfeldt fant USAs utenriksminister Antony Blinken i vrimmelen på Nato-møtet i Bucuresti.

Påregner mer ødeleggelse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier til VG at Tyskland har invitert Norge med inn i et møte med G7-landene for å avhjelpe Ukrainas desperate behov for å reparere skadene etter de siste ukers russiske missilangrep mot kraftforsyningen i Ukraina.

– Spørsmålet er hvordan vi effektivt kan starte gjenoppbygging før krigen er over. Vi må påregne ytterligere ødeleggelser framover. En rekke land forbereder nå hvordan man kan bidra med både ny strømproduksjon fra generatorer, og hjelpe Ukraina reparere det som er blitt ødelagt, sier Huitfeldt til VG.

Fryse eller rømme

Nato lover også ytterligere støtte til å sikre energiforsyningen inne i det krigsherjede landet:

– Russland bruker brutale angrep fra missiler og droner til å gjøre Ukraina kaldt og mørkt denne vinteren. President Putin vil tvinge folk til å fryse eller rømme. sa generalsekretær Jens Stoltenberg etter tirsdagens møte i Bucuresti.