«TANK MAN»: Bildet av den anonyme mannen som forsøkte å blokkere tanks på vei inn til Den himmelske freds plass i 1989 har gått inn i historiebøkene.

De overlevde massakren: Mener kinesernes sinne kan eksplodere på nytt

Flere tusen studenter ble drept under det massive opprøret i Kina i 1989. Nå buldrer folkets sinne igjen under overflaten, mener to av de overlevende VG har snakket med.

Bildene gikk verden rundt:

En anonym mann med noen handleposer i hendene stilte seg rolig foran det kinesiske militærets tanks. Målet var å blokkere veien idet de skulle innta Den himmelske freds plass i Beijing i juni 1989.

Mannens mot og motstand ble raskt ett symbol på det massive studentopprøret for demokrati og økte rettigheter, mot det kinesiske kommunistregimet. Internasjonalt ble han kjent som «Tank man».

Demonstrasjoner i Beijing forrige søndag.

Den dagen, den 4. juni, gikk Kinas hær til angrep på studentene, som hadde okkupert torget i flere måneder. Nye anslag viser at så mange som 10.000 kan ha blitt drept av sikkerhetsstyrkene den dagen, selv om det offisielle tallet fra Kinas myndigheter er 200.

Studentlederen Zhou Fengsuo var midt i kaoset – men overlevde. Nå, 33 år senere, ser Fengsou igjen bilder av kinesiske demonstranter gå verden rundt:

De holder opp hvite, tomme ark, et symbol på mangelen på ytringsfrihet, idet som er en fornyet motstand mot det samme regimet som hadde makten i 1989 – Kinas kommunistparti.

Ropte på Xis avgang

Forrige helg brøt det nemlig ut en lang rekke demonstrasjoner i mange kinesiske storbyer. De omfattende protestene, som er en sjeldenhet i den autoritære Kina, ble utløst av en brann i byen Urumqi der ti mennesker døde.

Mange mener koronarestriksjonene hemmet redningsarbeidet – og den lengevarende misnøyen mot landets kontroversielle «null-Covid-strategi» fikk det til slutt å koke over.

Demonstrasjonene handlet raskt om noe mer enn bare covid-restriksjoner.

Flere av demonstrantene begynte å rope slagordene direkte rettet mot president Xi Jinping og kommunistpartiet. De krevde avgangen til mannen som beskrives som Kinas mektigste leder noen gang.

Mange av demonstrantene er studenter, og tirsdag ble det kjent at mange av landets universiteter har sendt studentene hjem og innført digital undervisning – i frykt for at demonstrasjonene skal spre seg.

– Moderne «tank man»

– Jeg har ventet så lenge på dette øyeblikket. Jeg må innrømme at jeg begynte å gråte da jeg så bildene, sier den tidligere studentlederen og overlevende fra massakren i 1989, Zhou Fengsuo, til VG.

På grunn av sin aktive rolle i opprøret, var han rett like etter massakren i 1989 nummer fem på myndighetenes liste over mest ettersøkte. Han ble til slutt fengslet og satt inne i ett år. Nå lever han i eksil i Taiwan.

Han peker på at det er oppsiktsvekkende at kinesere nå tør å kreve frihet, ikke bare er sinte på covid-reglene.

– Dette er første gang på 33 år at vi ser en slike brede demonstrasjoner i Kina. Folk lever i frykt og det å gå åpent ut mot regimet nå er det ultimate tegn på mot. Dette er de moderne «tank man», sier han.

SENTRAL: Zhou Fengsuo var leder for Beijings autonome universitetsunion og nummer fem på listen over myndighetenes mest ettersøkte.

Fra Taiwan gjør Fengsuo alt han kan for å hjelpe demonstrantene. Han kommuniserer hele tiden med unge studenter inne i landet, gir råd og sprer informasjon.

Til tross for forrige helgs massedemonstrasjoner, har kinesisk politi slått knallhard ned på alle nye forsøk av demonstranter på å samles. Det har derfor vært relativt stille gjennom uken i kinesiske byer.

Spørsmålet er nå: Er demonstrasjonene allerede knust?

Fengsou mener mange kinesere nå er svært sinte, men ikke har hatt muligheten til å bruke sin stemme. Han tror det nå har endret seg, og at demonstrasjonene derfor vil fortsette.

– Kineserne er som en vulkan, de er som lava som renner under overflaten og prøver å finne en sprekk. I dag er det politi på hvert eneste hjørne, for hver meter du går, men folk vil finne en vei. De har lidd for lenge under dette tyranniet, sier han.

NOBEL: Zhou Fengsuo med en statue av den kinesiske nobelprisvinneren Liu Xiaobo i Praga, 2019.

Om å stoppe tidevannet

Rose Tang var 20 år da hun 4. juni 1989 måtte klatre over en tanks for å flykte unna de militære styrkene som drepte studenter rundt henne.

Hun var heldig som overlevde.

– Jeg er så imponert over dagens demonstranter, sier hun til VG på telefon fra New York, der hun nå lever i eksil.

OVERLEVDE: Rose Tang på Den himmelske fredsplass rett før massakren i juni 1989.

– Det er slående hvor mange unge kvinner som deltar i de nye demonstrasjonene, og det er også slående hvor like mange av slagordene er nå, sammenliknet med de vi brukte i 89, sier hun videre.

Tang mener at det kinesiske kommunistregimet nå er redde for at folkemassene skal snu seg mot dem. Det er derfor de nå slår så hardt ned med svært store politistyrker.

Rose tror likevel ikke dette nå er over. Hun mener dagens demonstrasjoner er mer velinformerte, verdensvante og fryktløse enn hun og medstudentene var i 1989. Hun mener de ikke lar seg lure av regimets propaganda.

– Dette er ikke over, det er begynnelsen på noe større, på en ny tid. Det er som tidevannet, ingen han kan stoppe det, sier hun.

MASSIVT: Bildet er fra Den himmelske freds plass, 17. mai, 1989.

Betydning – uansett fortsettelse

Forsker og Kina-kjenner Hedda Flatø ved Fafo sier det ikke er ikke uvanlig med lokale demonstrasjoner i Kina.

– Men det er ekstraordinært at disse protestene er rettet mot sentralregjeringen og generalsekretæren i kommunistpartiet, og at mobiliseringen er så bred, sier hun til VG.

Flatø mener at uansett hva som skjer videre har det som skjedde forrige helg en betydning på flere måter.

Demonstrasjonene viser at mange kinesere har politiske holdninger og handlekraft. Folk som er kritiske til sider ved styringssystemet eller kommunistpartiets politikk ser nå at de ikke er alene.

Myndighetene har allerede tatt skritt i retning en viss oppmykning av null-covid-politikken. Blant annet har sentralregjeringen erklært at vaksinasjonsraten skal opp og sykehuskapasiteten økes, og det er kommet uttalelser om at omikron-varianten er mindre farlig enn tidligere varianter av viruset.

Det at mange har opplevd å komme sammen for å uttrykke misnøye mot den øverste ledelsen kan ha betydning for befolkningens politiske bevissthet og myndighetenes legitimeringsstrategi, uansett om det blir flere demonstrasjoner eller ikke.

Forskeren sier at selv studentopprøret på Den himmelske freds plass for 33 år siden nå ofte nevnes, er det viktig å også legge merke til forskjellene mellom 1989 og det som skjer nå.

– Omfanget var noe helt annet den gangen. Demonstrasjonene varte i ukevis, og mange flere var involvert i 1989. Det var mulig blant annet på grunn dyp uenighet mellom ulike fraksjoner i det kinesiske lederskapet. Det er ikke noen tegn til slik splittelse blant kinesiske ledere nå.

89-studentlederen Zhou Fengsuo er likevel optimistisk.

– Mange unge kinesere har kontaktet meg den siste tiden. Mange hadde mistet håpet for for Kina, at det var umulig å gjøre en forskjell, sier han og avslutter:

– Men nå har de våknet.