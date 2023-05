Kinas utenriksminister Qin Gang møtte Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt i Oslo fredag.

Kinas utenriksminister: «Norge kjenner altfor godt prisen for en kald krig»

Kinas utenriksminister Qin Gang benyttet sitt første besøk i Norge til å advare mot en ny kald krig. Fra norsk side fikk han beskjed om å legge press på Russland for å stoppe krigen i Ukraina.

Budskapet fra utenriksminister Anniken Huitfeldt da hun møtte sin kinesiske kollega Qin Gang i Oslo fredag, var ikke til å misforstå:

– Kina må gjøre alt de kan for å bruke sin innflytelse til å få slutt på krigen og ta ned atomtrusselen, sa Huitfeldt etter møtet.

– Kina spiller en viktig rolle i å ta ned denne trusselen. Krigen er en global utfordring, sa Huitfeldt på en felles pressekonferanse i Oslo.

Norge var det tredje landet - etter Tyskland og Frankrike - som Qin Gang besøkte på sin aller første Europa-reise som utenriksminister.

Advarte mot kald krig

På pressekonferansen advarte Qin Gang mot de som snakker om en kamp mellom demokrati og autokrati. Advarselen var tydelig rettet mot USAs harde språkbruk mot Kina og bekymringen for at Kina beveger seg i en mer selvhevdende retning:

– Noen snakker om en ny kald krig. Men den kalde krigen var en tragedie i menneskehetens historie. Norge var i fronten for en slik kald krig, og jeg tror at Norge kjenner altfor godt prisen for en kald krig, sa den kinesiske utenriksministeren.



Gir visum-lettelser

Utenriksministeren fra Kina varslet visum-lettelser for nordmenn under pressekonferansen med Huitfeldt.

– Kina vil sette Norge på listen over land som kan få visum for 72 eller 144 timers transitt gjennom kinesiske grensepasseringer, sa Qin Gang.

– Vi vil ønske flere av våre norske venner til å komme å besøke Kina, la han til.

Det var Huitfeldt fornøyd med:

– Det er noe vi har bedt om over flere år, sier hun til VG.

Tok opp menneskerettigheter

Huitfeldt sier at hun benyttet anledningen til en grundig diskusjon om menneskerettigheter. Det samme gjorde statsminister Jonas Gahr Støre i en samtale tidligere på dagen:

– Vi er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang og for utviklingen i Hong Kong, sa Støre etter møtet.

– Jeg redegjorde for Kinas syn på menneskerettigheter, sa Qin Gang.

– Jeg delte også Kinas utrettelige arbeid med å beskytte og fremme menneskelige rettigheter, folks frihet og deres fundamentale rettigheter, sa han.

Han la til at han også hadde beskrevet «den virkelige situasjonen» i Hong Kong og Xinjiang for Huitfeldt:

– Jeg understreket at spørmål om Xinjiang, Hong Kong og Tibet ikke er spørsmål om menneskerettigheter, men temaer som berører Kinas suverenitet og sikkerhet. Kina står hardt imot ytre krefter som vil bruke disse temaene til å destabilisere og dele Kina, sa han.