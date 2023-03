Overlevde jordskjelvet – rammet av flom

6. februar ble Tyrkia og Syria rammet av to kraftige jordskjelv, fulgt av flere etterskjelv.

Over 55.000 er bekreftet døde, flere enn 48.000 i Tyrkia og over 7.000 i Syria.

Nå er flere av de jordskjelvrammede områdene enten utsatt for flom, eller i fare for at det kan komme flom.