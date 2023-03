8. MARS: President Vladimir Putin sammen med noen av kvinnene han ga statlige ordener til på kvinnedagen. Bildet er sendt ut fra det Kreml-kontrollerte mediet Sputnik.

Putin deler ut statlige ordener til kvinner i krigen: − En del av propagandaen

Vladimir Putin (70) har brukt kvinnedagen til å dele ut statlige ordener til kvinner. En rekke av dem er en del av krigen i Ukraina.

8. mars er en stor dag i Russland, og i Jekaterina-hallen i Kreml delte presidenten ut statlige ordener til et tyvetall kvinner.

– Putin vil at kvinnene skal være en del av krigens propaganda, mener Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

Flere av kvinnene er direkte involvert i krigen på russisk side, andre holder til i de annekterte områdene av Ukraina.

Militær sykepleier Kristina Kim har ifølge Putin «handlet med eksepsjonell dedikasjon for å redde sårede soldater og sivile». Også den høytstående offiseren Tatjana Tsjutsjenko ble hedret med en statlig orden.

Krigskorrespondenten Vlada Lugovskaja har ifølge den samme presidenten vist «et slående mot». Putin hyllet spesielt kvinner som jobber som journalister i krigen.

Putin hyllet også kvinner som jobber i høyteknologisk industri som styrker forsvarsevnen.

Presidenten hyllet spesielt kvinnelige leger i de annekterte områdene av Ukraina og ordener til Ludmila Beletskaja, overlege i Luhansk-regionen og Anna Zjeleznaja, nestleder ved en føde/barneavdeling i Donetsk. Også utdanningsministeren i den russiske administrasjonen av Luhansk, Jelena Sjapurova, ble hedret.

Putin har også gjeninnført den gamle æresbevisningen fra Sovjet-tiden - «Mor heltinne», og to kvinner fikk den: 11-barnsmor Olga Strelnikova og 13-barnsmor Albina Khajdarsjina.

Vladimir Putin i samtale med noen av kvinnene som var til stede i Kreml onsdag. Bildet er sendt ut fra det Kreml-kontrollerte mediet Sputnik.

Inna Sangadzhieva er avdelingssjef i Helsingforskomiteen og selv russer. Hun ser slik på Putins 8.mars-markering:

– Han vil at krigen skal bli normalisert i livene til russerne. Med denne markeringen viser Putin at kvinner også skal være en del av krigens propaganda.

Sangadzhieva sier at 8. mars markeres enda mer i Russland enn i Norge, men at kvinnedagen har lite med rettigheter å gjøre.

– Det er først og fremst symbolsk. Og med disse statlige ordenene trekker Putin fram Sovjet-nostalgien, blant annet gjennom å gjeninnføre «Mor heltinne». Han vil at kvinner skal produsere barn i krig.

– Hvordan er Putins forhold til kvinner?

– Jeg føler at han har liten respekt for kvinner. Med markeringen 8. mars skal han vise at han er der for kvinnene, men etter min mening har Putin et dårlig kvinnesyn. Han ser veldig ned på kvinner. Han bare later som han bryr seg, mener Sangadzhieva.

– Han snakker hele tiden om den tradisjonelle kvinnerollen og kvinners rolle i den russiske staten. Putin peker samtidig på det han mener er negativ utvikling i kvinne- og familierollene i vestlige land.

Inna Sangadzhieva peker på at Putin flere ganger har hatt trøbbel i forholdet til kvinner - både koner og mødre fra Kursk-ulykken, mødrene fra Beslan-terroren og sist møtet med kvinnene bak de mobiliserte soldatene før jul 2022. Sangadzhieva har tidligere kalt dette møtet for en bløff.

For ett år siden, den 8. mars 2022, lovte Putin at det ikke ville bli noen mobilisering. Det ble det likevel høsten 2022, og mange kvinner har reagert sterkt på at deres kjære sønner, ektemenn og brødre har blitt sendt i krigen uten særlig forberedelser.

Andre kvinner som ble hedret onsdag var blant annet en høytstående politikvinne og en av sjefene for forfatteren Lev Tolstojs gods «Jasnaja Poljana».