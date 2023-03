RYSTET: Drapet på den 12 år gamle jenta ryster den lille byen Freudenberg.

Tyske medier: Luise (12) drept - to jevngamle jenter mistenkt

En 12 år gammel jente ble søndag funnet drept i Tyskland. Ifølge tyske medier er to jevnaldrende mistenkt.

12 år gamle Luise F. forsvant lørdag i den lille byen Freudenberg i Nordrhein-Westfalen, vest i Tyskland.

Ifølge Focus ble jenta sist sett da hun gikk hjem fra en venninne lørdag.

Søndag ettermiddag ble hun funnet død ved en gammel tunnel. Ifølge politiet ble den 12 år gamle jenta utsatt for vold, skriver RTL.

– Etterforskningen så langt tyder på at hun ble drept. Det er ingenting som tyder på at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep, sa en talsperson for politiet ifølge lokalavisen Siegener-Zeitung.

Politiet vet per nå ikke om jenta ble drept samme sted som hun ble funnet.

Ifølge kilder til riksavisen Bild skal hun ha blitt drept med en kniv, som foreløpig ikke er blitt funnet.

Lokalsamfunnet er rystet over drapet. En far sier til RTL at han ikke vil la barna gå til skolen alene før drapet er oppklart.

Kanalen skriver at to jevnaldrende er mistenkt for å ha hatt noe å gjøre med drapet på Luise F.

Kanalen skriver at et barn har vært inne til avhør hos politiet tirsdag.

Ifølge Bild skal det dreie seg om to jenter på 12 og 13 år. Avisen skriver at det skal ha blitt funnet en gjenstand som knytter en av dem til drapet på åstedet.

Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av politiet.

Focus skriver at to barn i samme alder som offeret er blitt avhørt tirsdag.

I en uttalelse til Siegener-Zeitung sier en talsperson at de følger konkrete spor:

– Vi famler ikke i blinde, sier en talsperson.

Politiet har varslet en pressekonferanse om den foreløpige obduksjonen og de mistenkte senere tirsdag.

