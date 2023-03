ETTER DOMMEN: Her forlater Justyna Wydrzyńska retten etter å ha blitt funnet skyldig i å ha hjulpet en kvinne til abort.

Dømt for å ha skaffet abortpille: − Jeg føler meg ikke skyldig i det hele tatt

Nå må kvinnen gjennomføre samfunnsstraff.

Tirsdag ble en polsk kvinne dømt i retten for å ha skaffet til veie en abortpille til en gravid kvinne. Det skriver blant andre BBC.

Kvinnen, som heter Justina Wydrzyńska, var med på å starte den polske aktivistgruppen Abortion Dream Team. De ønsker å bekjempe stigmaet rundt abort i Polen, som har noen av de strengeste abortlovene i Europa.

Wydrzyńska risikerte tre år i fengsel for å ha hjulpet kvinnen. Denne uken ble det klart at hun må gjennomføre samfunnsstraff.

FORTSETTER: - Jeg kommer fortsatt til å hjelpe kvinner, sa Wydrzyńska etter rettssaken, ifølge Politico.

– Godtar ikke dommen

Wydrzyńska fortalte i retten at hun skaffet abortpiller til en gravid kvinne som skal ha levd i et voldelig forhold. Det skriver den britiske kringkasteren BBC.

Kvinnen hadde planlagt å dra til Tyskland for å gjennomføre aborten, men ble forhindret. Hun søkte derfor hjelp på internett, og kom i kontakt med den polske aktivisten, som sendte pakken med abortpillene i posten. Kvinnens mann oppdaget dette, og kontaktet politiet.

Polen er et av to EU-land der abort nærmest er totaltforbudt. Kvinner som tar abort, blir ikke direkte straffet, men alle som bidrar til at de får utført aborten, kan straffeforfølges.

I retten sa Wydrzyńska at hun ikke føler skam for det hun har gjort, og at hun ikke ønsker at en kvinne skal være alene i en slik situasjon.

– Jeg føler meg ikke skyldig i det hele tatt. Jeg satt der og lyttet som om det ikke angikk meg. Jeg godtar ikke dommen, sa Wydrzyńska til journalister utenfor rettssalen i følge CNN.

Wydrzyńska ble dømt til åtte måneders samfunnsstraff.

DEMONSTRERER: Flere har vist sin støtte til Wydrzyńska.

– Farlig presedens

Center for Reproductive Rights, en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, sier ifølge CNN at dette er første gang i nyere tid at en menneskerettighetsforkjemper blir dømt for å legge til rette for at noen andre kan gjennomføre en abort.

Amnesty International mener denne rettssaken vil sette en farlig presedens i Polen. Landet har fått svært strenge abortlover, etter at landets nåværende regjering kom til makten i 2015.

Politico skriver at Wydrzyńska har sagt at hun ønsker å anke dommen.

