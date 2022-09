1 / 10 forrige neste fullskjerm

Britiske aviser hyller sin elskede dronning

Britiske aviser viet fredag sine førstesider til et siste farvel med sin høyt elskede dronning Elizabeth II.

«Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet,» skriver The Daily Telegraph mens the Sun skriver «Vi elsket deg Ma’am» og videre «Vi er stolte over at du var vår dronning.»

The Times kjører et stort fargebilde av en yngre dronning med krone, septer og hermelinskåpe med ordene «Et liv i tjeneste».

Daily Mirror bruker et profilbilde den eldre regenten som satt på tronen i 70 år og 7 måneder. De skriver bare «Takk.»

«Våre hjerter er knust,» skriver Daily Mail med et bilde av dronningen hvor hun ser rett i kamera. «Hvordan finne ord? Vår sorg er hundre forskjellige følelser, og alle er vanskelige å forstå,» skriver avisen videre.

Også The Guardian har viet sin førsteside til dødsfallet, men her brukes kun droningens navn og fødsels- og dødsår.

The Scotsman bruker bildet av en meget ung Elizabeth, «Hennes majestet Dronningen, 1926–1922». Det var i Skottland, på Balmoral-slottet, at dronningen døde. Hun hadde oppholdt seg her siden 21. juli og skal ifølge Mail Online ha hatt en fin siste sommer på slottet med besøk av både familie og venner.

Dronningens familiemedlemmer hastet til Balmoral for å ta avskjed. Kun Anne og Charles skal ha vært til stede da hun døde, skriver tabloidavisen Daily Mail.

Prins Charles, som nå er konge, og prinsesse Anne var allerede i Skottland og nådde dermed frem til dronningens dødsleie torsdag ettermiddag. Det skal ikke prins Harry ha gjort.

Det gikk bare knapt fem timer fra den britiske kongefamilien meldte at dronningens leger var bekymret for helsen hennes til det faktiske dødsbudskapet ble kommunisert ut. Den nærmeste familien var allerede orientert om sykdommen da meldingen gikk ut fra kongehuset klokken 13.32 torsdag formiddag.

Når dronningen faktisk døde, er ikke kjent, men den offisielle beskjeden om hennes død ble sendt fra Buckingham Palace klokken 18.30 lokal tid, 19.30 norsk tid. Heller ikke årsaken til dødsfallet er kjent.

Dronningen ble 96 år gammel.

Fredag starter sørgeperioden og minnehøytidelighetene etter dronning Elizabeths død. Samtidig tar Charles fatt på sin kongegjerning.

Med pomp, prakt og høytidelige tradisjoner skal britene minnes og sørge over kvinnen som ledet landet i drøyt 70 år.

I London skal det skytes salutt for den døde monarken, og over hele landet kommer kirkeklokkene til å ringe. Det anglikanske kirken har også oppfordret landets kirker, kapeller og katedraler til å åpne dørene for sørgende eller holde minnegudstjenester.