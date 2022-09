FARLIG FERD: Flere hundre migranter ble smuglet over grensen til USA. Forholdene til migrantene blir omtalt som uakseptable av påtalemyndigheten.

Tiltalt for å ha smuglet migranter i kasser og vanntanker

Åtte personer er tiltalt for å ha smuglet hundrevis av mennesker fra Mexico til USA. Påtalemyndigheten mener fraktmetodene satte livene deres i fare.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Amerikanske myndigheter la tirsdag frem tiltalen mot åtte personer som skal ha smuglet flere hundre personer fra Mexico, Guatemala og Colombia over grensen fra Mexico til USA.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Bildene som det amerikanske justisdepartementet har frigjort viser to og to migranter stuet sammen i trange trekasser, en stor gruppe migranter i lasterommet på en lastebil og flere liggende på lasteplanet til en pickup-bil.

Andre bilder viser vanntankbiler som påtalemyndigheten mener har blitt brukt til å smugle mennesker i.

MENNESKESMUGLING: Denne lastebilen skal ha fraktet migrantene gjemt i trekasser over grensa fra Mexico til USA. GJEMT UNNA: Migranter skal ha blitt smuglet på lasteplanet til denne pickup-bilen. VANNTANK: Innsiden av en vanntankbil som ble trolig ble brukt til å smugle migranter fra Mexico, Guatemala eller Colombia, og over grensen fra Mexico til USA. TRANGT: Denne vanntankbilen har blitt brukt til å frakte migranter fra Mexico til USA, hevder amerikanske påtalemyndigheter.

– Har gått ustraffet for lenge

I tiltalen står det at migrantene skal ha blitt utsatt for «uakseptable forhold»:

«Menneskesmuglerorganisasjonen skal ha brukt metoder for å transportere migranter som satt livene deres i fare. De ble holdt i innestengte rom med lite ventilasjon, ingen temperaturkontroll og under forhold som satte dem i stor fare.» skriver justisdepartementet i tiltalen ifølge den amerikanske kanalen CBS.

Under en pressekonferanse i Washington tirsdag sa amerikanske tjenestemenn i Justisdepartementet og Homeland Security at de påståtte menneskesmuglerne bare var opptatt av profitt, skriver Reuters.

– De har blitt stadig mer sammenvevd med kartellene og det er stadig flere bevis på misbruk, utnyttelse og vold mot migrantene, sa nestleder John Tien i Homeland Security og la til:

– De har gått ustraffet for lenge.

MIGRANTER: Flere migranter er stuet sammen i et vogntog.

«Boss Lady»

De fleste av de åtte tiltalte er amerikanske statsborgere, skriver Reuters og viser til rettsdokumentene.

I rettsprotokollen er ytterligere seks personer anklaget for å ha samarbeidet med smuglerne.

Amerikanske påtalemyndigheter peker på den 31 år gamle kvinnen Erminia Serrano Piedra, som leder av operasjonen. Hun er også kjent under navnet «boss lady».

Mellom desember 2017 og august 2021 skal hun ha satt inn 1,3 millioner dollar i banken, men kun rapportert inn 120.000 dollar til de amerikanske finansinstitusjonene, sa påtalemyndigheten tirsdag.

Ifølge tiltalen betalte migrantene smuglergruppen for å ha transportert dem ulovlig til USA. Gruppen skal også ha brukt sjåfører som fikk betalt opp imot 2.500 dollar per migrant for å plukke dem opp og frakte dem videre inn i landet, skriver kanalen.

FLERE MIGRANTER: Etter Joe Biden tok over som president i USA har antallet migranter som prøver å krysse grensen fra Mexico, gjort et kraftig byks.

Tiltalen blir sett på som en del av president Joe Bidens satsing for å slå ned på menneskesmugling, skriver nyhetsbyrået.

Antallet migranter som prøver å krysse grensen fra Mexico til USA har gjort et kraftig byks etter at Biden tok over som president.

Tiltalen mot de åtte smuglerne kom kun noen måneder etter at 53 migranter døde etter å ha blitt fanget i et brennende vogntog i San Antonio under et mislykket smuglerforsøk. Fire menn, inkludert den angivelige sjåføren er siktet for hendelsen.