TROLLFELTET: Flere EU-land tygger på et forslag om å legge et pristak på norsk gass, ikke bare på gass fra Russland. Troll A-plattformen er blant de største gassleverandørene til Europa.

Energikrisen: Danmark vil diskutere pristak på norsk gass

BRUSSEL (VG) Den danske energiministeren Dan Jørgensen vil at EUs foreslåtte pristak på russisk gass, også bør gjelde gass levert fra Norge. Fredag sitter EUs energiministere i krisemøte.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Møtet i EU har ett formål: Å få ned prisene på strøm til forbrukere og næringsliv, fra dagens ekstreme nivåer over hele Europa.

– Vi må se på om pristaket skal gjelde andre land enn Russland, men vi skal passe oss for å putte Putin og Norge i samme kasse, sa Jørgensen på vei inn i møtet i Brussel fredag formiddag.

– Vi skal diskutere dette med Norge, men vi skal ikke kjøre den samme politikk mot Norge som mot Putin, det sier seg selv. Men det er en god idé å få noen kvalitetssamtaler med våre venner i Norge, slik at prisen på norsk gass også blir en annen, la han til.

Pristak på gass er høyt på EUs agenda. Om kort tid skal EU-kommisjonen legge fram sine forslag til tiltak for å skjerme europeiske husholdninger og næringsliv fra en «krigsvinter».

Energiministrene møtes for å gi en første tilbakemelding på EU-kommisjonens forslag. Norge er ikke representert på dagens EU-møte.

VIL SNAKKE MED NORGE: Danmarks energiminister Dan Jørgensen (til høyre), vil å videre med ideen om pristak også på norsk gass. Her er han sammen med Luxembourgs energiminister Claude Turmes på et EU-møte i sommer.

Belgia presser på

Den belgiske statsministeren Alexander De Croo er blant de som har kjørt hardest på for at EU skal sette et pristak på all gass. Han var i Stavanger under energimessen i august. Der møtte han sin norske kollega Jonas Gahr Støre (Ap).

Belgia fikk der og da «et kjølig nei» fra den norske regjeringen, slik belgiske medier formidlet etter møtet.

EU må kutte strømprisene ved å sette et pristak på gass importert fra hvor som helst i verden, sa De Croo i et intervju med Politico torsdag kveld.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har nøyd seg med å foreslå pristak utelukkende på russisk gass. Det har president Vladimir Putin reagert negativt på.

– Vi er av den mening at Putin bruker gassen som en del av sin krig mot Europa. Det skal han ikke i det hele tatt få lov til, men vi er også oppmerksom på at dette forslaget ikke er risikofritt, sa den danske energiministeren til pressen i Brussel fredag formiddag.

DELTAR: Sveriges energiminister Khashayar Farmanbar snakker med mediene før dagens ekstraordinære møte med energiministrene i EU fredag.

Moderat

Sveriges energiminister Khashayar Farmanbar var langt mer moderat i sine uttalelser om et pristak på gass, da VG snakket med ham på vei inn i møtet.

Farmanbar møtte den norske olje- og energiministeren Terje Aasland (Ap) for tre dager siden i Stockholm.

– Vi er positive til alle forslagene fra EU-kommisjonen. Vi får se hvordan forslaget om et pristak vil bli mottatt her. Det er diskusjoner om det bare skal gjelde russisk gass, eller hele gassmarkedet, og hvordan det skal utformes for å være rettferdig, sa den svenske energiministeren.

– Sammen med Terje Aasland skal vi sette opp en nordisk-baltisk task force for å føre disse diskusjonene videre også i Norden, legger han til.

– Hva tenker du om at alle som ber Støre om mer og billigere norsk gass, henvises til å snakke med olje- og gassleverandørene direkte?

– Det er slik det avregulerte energimarkedet fungerer. Derfor er det viktig å gjøre noe på europeisk nivå. Dette vil ikke fungere om hvert enkelt land skal ta egne grep – uansett om det er å redusere energiforbruket, om det er pristak på gass, eller å føre tilbake gevinstene fra energiselskapene.