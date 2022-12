AKUTT: Den svenske regjeringen innkalte fredag til en pressekonferanse for å snakke om den akutte strømkrisen. Statsminister Ulf Kristersson i midten, sammen med energiminister Ebba Busch og arbeidsmarkedsminister Johan Pehrson.

Sverige: Høy risiko for strømutkobling

Det er høy risiko for strøm-utkobling i Sør-Sverige. Situasjonen er relativt akutt, sier statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse i Stockholm fredag formiddag.

– Vi vil ikke skape panikk på noen måte. Men vi vil si at det er et vanskelig problem og at det finnes betydelig risiko, sier den svenske statsministeren.

Det svenske og norske kraftnettet er koblet tett sammen og situasjonen i Sverige slår nå tungt inn i prisen på strøm i Sør-Norge.

Klokken 10.20 fredag er spotprisen i Sør-Norge 481 øre, uten avgifter, for en kilowattime.

– VI vil ikke skape panikk på noen måte. Men vi vil si at det er et vanskelig problem og at det finnes betydelig risiko, sier den svenske statsministeren.

Stenger ned kjernekraftverk

Fredag stenges Sveriges største kjernekraftreaktor, Oscarshamn 3 for vedlikehold. Dermed øker faren for utkobling fra «lav» til «reell risiko» for utkobling fra strømnettet.

Husholdninger og næringsliv i Sverige oppfordres nå til å spare det de kan av strøm, og senke inne-temperaturen.

Artikkelen blir utvidet