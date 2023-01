Flere graderte dokumenter funnet på Bidens eiendom

Det hvite hus bekrefter at det er funnet flere hemmeligstemplede dokumenter på USAs president Joe Bidens eiendom i Delaware enn det først ble sagt.

Joe Bidens advokater fant flere hemmelige dokumenter i boligen enn det som først ble sagt, ifølge Det hvite hus.

Det melder Reuters, som skriver at det skal dreie seg om fem graderte dokumenter til.

Dermed det totale antallet oppe i cirka 20, skriver CBS News.

Dokumentene er altså funnet på to forskjellige steder. Ved siden av garasjen til USAs president på hans private adresse i Wilmington Delaware, og på et kontor Biden disponerte ved en tenketank.

Dokumentene det er snakk om, skal ha blitt funnet noen timer etter torsdagens kunngjøring, ifølge kilder til The New York Times.

– Vi er overbevist om at etterforskningen vil vise at disse var feilplassert, sa pressesekretæren i Det hvite hus fredag.

Utnevnt Spesialetterforsker

Ifølge ABC News er Robert Hur utnevnt til spesialetterforsker spesialetterforsker Spesialetterforskere kan bli utnevnt ved politisk sensitive saker. De skal jobbe uavhengig fra lederskapet i justisdepartementet og presidenten. av justisminister Merrick Garland etter funnene torsdag.

Robert Hur er tidligere føderal statsadvokat i Maryland, og tar over etterforskningen fra den føderale påtalemyndigheten i Chicago.

Nyhetsbyrået Reuters melder torsdag kveld at Biden hevder at han ikke vet hva som er i de klassifiserte dokumentene, og at han heller ikke viste at de var der.

Karine Jean-Pierre opplyser om at president Joe Biden kommer til å samarbeide under etterforskningen av dokumentene. Bildet er fra en pressekonferanse onsdag.

– Vet fortsatt lite

Dokumentene skal stamme fra tiden hans som visepresident for tidligere president Barack Obama.

USA-ekspert Sofie Høgestøl beskrivev situasjonen torsdag som vanskelig for den demokratiske presidenten.

– Vi vet ikke hvorfor dokumentene var på hans private adresse, og hvordan de endte der. Vi vet heller ikke hva slags type dokumenter dette er enda. Det er forskjellig nivå på gradert informasjon, sier Høgestøl, som er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og førstevara på Stortinget for Oslo Venstre.

