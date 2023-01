DAGSLYS: VG har dessverre ikke tilgang til bilder av skolen nattestid, så vi får nøye oss med et i dagslys.

The lights went out in Massachusetts - not

Mens Bee Gees i sin tid sang «The lights all went out in Massachusetts» har det motsatte skjedd på en videregående skole i delstaten. Der har 7000 lys stått på døgnet rundt i halvannet år.

Årsak? Den 24. august 2021 oppsto det en feil i programvaren som styrer belysningen. Etter det har ikke en gang sistemann kunnet slukke lyset.

Flere medier har skrevet om saken, deriblant NBC News.

På skolen står lyset på. Døgnet rundt. Til skolens og skattebetalernes fortvilelse.

Da Minnechaug videregående skole i Wilbrahamden ble bygget for 10 år siden skulle den nye programvaren bidra til strømsparing, men akkurat det motsatte skjedde.

– Vi er veldig klar over at dette koster skattebetalerne masse penger, sier Aaron Osborne, vise-økonomisjef i skoledistriktet Hampden-Wilbraham, til NBC.

– Og vi har gjort alt vi kan for å løse problemet.

Siden strømprisene har variert kraftig, både under pandemien og i kjølvannet av den, sier han at det er vanskelig å anslå akkurat hvor mye fadesen har kostet.

– Jeg vil si at nettoeffekten i snitt er tusenvis av dollar i måneden, men ikke titusenvis, opplyser Osborne.

Minnechaug videregående skole i Wilbrahamden

Skolen har nemlig installert energieffektive LED-lys og lærerne, der de har kunnet, har fjernet lyspærer fra klasserom og skrudd av lysbrytere utendørs som ikke har vært koblet til hovedsystemet.

Men nå er det endelig lys i sikte; delene skolen trenger for å erstatte dagens system har endelig kommet fra fabrikken i Kina. Pandemien har bidratt til at alt har tatt veldig lang tid, men nå skal utskiftningen forhåpentligvis gjøres i februar mens elevene er på vinterferie.

Lyssystemet som gikk helt i vranglås i august 2021, skulle sørge for at lyspærene dimmet seg automatisk når det ikke var behov for mye lys - og dermed være strømbesparende.

For ordens skyld; det nye systemet vil få en ekstern overstyringsbryter slik at dette ikke skal skje igjen.