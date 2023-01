Putin erstatter krigssjef - forfremmer Valerij Gerasimov

For tredje gang siden Russlands styrker forsøkte å invadere Ukraina, har militæret fått en ny øverstkommanderende.

Generalstabssjef Valerij Gerasimov har blitt forfremmet, melder blant andre Reuters.

Gerasimov ble utnevnt som øverstkommanderende av forsvarsminister Sergej Sjojgu onsdag.

Han tar over rollen som øverstkommanderende for styrkene i Ukraina fra general Sergei Vladimirovich Surovikin, som fikk jobben i oktober.

Ifølge Reuters er bakgrunnen for utskiftningen et mål om å øke effektiviteten i Russlands militære operasjoner i Ukraina.

– Det er et tegn på at ting ikke går som det skal, når man gir forsvarssjefen operativt ansvar. Man sier «Nå må du håndtere situasjonen, å få den til å fungere bedre». Må trolig ha vært koordineringsproblemer mellom Gerasimov og operasjoner på bakken, sier Tom Røset, hovedlærer i Etterretning på Forsvarets høgskole.

Gerasimov blir den tredje i rekken med toppjobben siden Russlands invasjon av Ukraina for nesten et år siden.

Surovikin erstattet general Alexander Dvornikov, som hadde det overordnede ansvaret for de russiske styrkene i Ukraina frem til august.

Da skal Dvornikov ha blitt sparket sammen med fem andre generaler i toppledelsen, ifølge britisk etterretning.

Kritikk fra egne rekker

Russland skulle i utgangspunktet ta Ukraina på få dager da styrker rullet over grensene den 24. februar.

Nå, nesten et år senere, har Ukraina flere ganger flyttet frontlinjen bakover og tatt tilbake nesten hele sitt areal.

Det har vært mindre enn populært blant russiske militærbloggere og hos lederen av den paramilitære Wagner-gruppen.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin – ofte kalt «Putins kokk» – grunnla Wagner-gruppen, som er et privat, militært selskap med leiesoldater og har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

Prigozjin har gjennom lang tid kommet med hard kritikk av Russlands væpnede styrker for deres innsats i krigen.

VG har tidligere omtalt at Prigozjin ønsker at det private, militære selskapet skal få juridisk anerkjennelse av Kreml. Han har kritisert det ordinære, russiske militæret – og beskylder dem for å «hvile».

Samtidig prøver Kreml – ifølge Institute for the Study of War (ISW) – å få overtale russiske militærbloggere som kritiserer den militære innsatsen i Ukraina til å dempe kritikken i bytte mot politisk prestisje.

Sent tirsdag kveld hevdet Wagner-gruppen at de hadde inntatt Soledar i Donetsk, og Prigozjin understrekte i en uttalelse at det kun var Wagner-soldater som hadde deltatt i kampene.

– Prigozjin har jo kommet med veldig hard kritikk av militæret. Nå virker det som om han vil slå seg opp som Russlands redningsmann og gjøre det som de væpnede styrker ikke har klart, har Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet tidligere sagt til VG.

Både Soledar og Bakhmut er strategisk viktige for å kontrollere hele Donbas-regionen, og det er her de mest intensive kampene har funnet sted de siste ukene.

– Alt som utspiller seg rundt Bakhmut og Soledar er de blodigste scenene i denne krigen, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver, Mykhailo Podoljak til nyhetsbyrået AFP onsdag.

