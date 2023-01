FÅR HJELP AV TERRENGET: Ukrainske tjenestemenn fra Volyn Territorial Defense brigade nær grensen til Belarus, midt i Russlands angrep på Ukraina, i Volyn-regionen.

Beveren gir Ukraina uventet hjelp i krigen

Ukraina har fått en overraskende alliert i krigen mot Russland: Den lokale beverbestanden.

Lokale bevere hjelper Ukraina med å forsvare seg fra en potensiell ny front i Russlands invasjon, melder nyhetsbyrået Reuters.

Sprengte elvebredder, tykk gjørme og vannfylte åkre kunne ses milevis rundt nordvest-Ukrainas grense til Belarus denne uken, noe som gjør utsiktene til et russisk angrep fra andre siden av grensen usannsynlig, melder Reuters.

Dyrene hjelper Kyiv ved å bygge demninger som holder bakken myrlendt og ufremkommelig, sa en militærtalsmann til nyhetsbyrået.

Dette skal hjelpe Ukraina ved å gjøre det mindre sannsynlig at et angrep kan komme via Belarus, som grenser til Ukraina ikke langt nord for hovedstaden Kyiv.

VG har tidligere skrevet om det tette båndet mellom Belarus’ president Alexander Lukasjenko og Russlands president Vladimir Putin.

HAR FELLES INTERESSER: Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin tjener begge på en felles front mot Vesten.

Russland og Belarus, landets eneste gjenværende europeiske allierte, har styrket sin tilstedeværelse i regionen Volyn som grenser til Belarus. Det har skapt frykt for et nytt angrep, skriver The Telegraph, som også omtaler bevernes uventede hjelp.

Siden oktober har Russland utplassert tropper i Belarus for felles militærøvelser. Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, har tidligere uttalt til VG at det er urovekkende.

Samtidig har han også pekt på at det en eventuell utplassering av belarusiske styrker i Ukraina vil bli forhåndsvarselt av en militær mobilisering.

Forsvarsstyrkene i regionen nordvest i Ukraina skal imidlertid nå ha blitt beroliget av forholdene på bakken, som skal være ufremkommelige med sprengte elvebredder, tykk gjørme og vannfylte felt.

Trener i regionen

De myrrike forholdene har gitt ukrainere en fordel, og tid til å forberede seg: En lokal militær enhet kalt Volyn territorialforsvar har gjennomført daglige treningsøvelser i området, ifølge Reuters.

Dens talsmann, Serhiy Khominskyi, berømmet beverne. Han fortalte Reuters at de arbeidet mer uhindret nå - i motsetning til i andre år.

– Når beverne bygger demningene sine, blir de vanligvis ødelagt av mennesker, men det gjorde de ikke i år på grunn av krigen, så nå er det vann overalt, sa han.

Viktor Rokun, en av brigadens nestkommanderende, sa til Reuters at elvene har sprengt sine bredder i år.

BEVER: Beveren er gnagere og kjent for å bygge hytter og lage demninger.

Den uvanlig milde vinteren har skapt ideelle forhold for ukrainere til å forsvare landet sitt, skriver Business Insider.

Analytiker Konrad Muzyka, som driver forsvarskonsulentfirmaet Rochan Consulting, sa til Reuters at Volyn-provinsen nordvest i Ukraina ville være et «forferdelig sted å gjennomføre en offensiv operasjon».

Det er mange vassdrag der, veldig få veier, sa han:

– Dette gjør det enkelt for ukrainske styrker å kanalisere bevegelsen av russiske styrker inn i bestemte områder hvor de vil bli beskutt av artilleri.