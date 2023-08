BESØK: Russlands president Vladimir Putin sammen med Erdoğan i Uzbekistan i september i fjor.

Erdoğan bekrefter: Putin skal besøke Tyrkia

Dersom Putin reiser, er det første gang han besøker et Nato-land etter at Russland invaderte Ukraina i fjor vår.

President Recep Tayyip Erdoğan, sier igjen at Vladimir Putin har gått med på å besøke Tyrkia.

Det skriver Reuters som viser til det tyrkiske presidentkontoret etter at de to snakket på telefon sammen onsdag.

Planen er at Putin skal besøke Tyrkia i august.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte en arrestordre på Putin tidligere i år. Putin kan derfor kun reise til et fåtall andre land uten å bli arrestert.

Tyrkia har ikke sluttet seg til Den internasjonale straffedomstolen.

Russland svarte på arrestordren med å starte en etterforskning av ICC. De mener arrestordren er uten rettslig grunnlag.

Under samtalen sa også Erdoğan at Tyrkia ønsker å fortsette det arbeidet med å få på plass en ny kornavtale.

Tidligere i sommer ble det klart at Russland ikke forlenger kornavtalen. Avtalen sikrer eksport av korn fra Ukraina.

Tidligere har Erdogan sagt at kornavtalen vil være et viktig tema når de to møtes.

