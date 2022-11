MISFORNØYD: Dette bildet fra natt til onsdag viser øyeblikket der Donald Trump ankommer sin egen valgfest i Mar-a-Lago, Florida. På det tidspunktet hadde tallene begynt å snu for republikanerne.

Demokratene reddet stumpene: Nå får Trump gjennomgå

Republikanerne bommet på «åpent mål» i mellomvalget, mener ekspert. Nå kritiseres ekspresident Donald Trumps rolle i valget, og en omstridt taktikk fra Demokratene trekkes frem.

Mellomvalget ble ikke den «røde bølgen» som republikanerne forventet. Demokratene ser ut til å ha tapt flertallet i Representantenes hus, men kan fortsatt beholde flertallet i Senatet.

Nå pekes det mot særlig tre elementer for å forklare valgresultatet:

Hvor avgjørende var den enorme prisveksten?

I forkant tydet alt på at dette var den suverent viktigste saken, og at det ville bli totalt ødeleggende for Demokratene. Fasit ble at inflasjon var den viktigste enkeltsaken, men ikke på langt nær så dominerende som man trodde i forkant.

Det konkluderer både liberale CNN og konservative Fox News med.

Hvor viktig var retten til selvbestemt abort?

I begynnelsen av valgkampen var dette selve vinnersaken for Demokratene, men mot slutten så det ut til at saken ikke hadde like stort gjennomslag lenger.

Rundt 17 prosent sa i forkant at retten til abort var den viktigste saken for dem, men på valgdagen viser målinger at så mange som 27 prosent av velgerne mente retten til abort var viktigst.

Les også Abortkampen stat for stat: Kaos og usikkerhet I halvparten av statene i USA er abort enten forbudt eller tilgangen er blitt sterkt begrenset.

Var «Trump-kandidatene» valgbare?

Mange av kandidatene som hadde knyttet seg tett opp mot ekspresident Donald Trump, ble i forkant stemplet som «uvalgbare». Men så gjorde de det godt på meningsmålinger likevel. Når det kom til stykket tapte mange av dem.

Kanskje det største nederlaget kom i Pennsylvania, der demokraten John Fetterman beseiret republikaner Mehmet Oz.

Flere peker mot DeSantis

Fox News har en artikkel der den konservative skribenten Michael Brendan Dougherty hevder en rekke republikanere har kontaktet ham i frustrasjon over at kandidater som Trump har fremmet, har gjort det så dårlig.

I tillegg til nevnte Mehmet Oz i kampen om det avgjørende senatssetet, trekkes guvernørkandidatene Kari Lake i Arizona og Doug Mastriano i Pennsylvania frem som eksempler på dårlige valg for Trump-lojalister.

Det klareste motstykket på republikansk side er Florida-guvernør Ron DeSantis. Han gjorde et brakvalg, til tross for at Trump har kritisert ham i harde ordelag de siste ukene.

DeSantis nevnes som den mest sannsynlige motkandidaten til Trump i den republikanske primærvalgkampen, selv om ingen av dem foreløpig har sagt at de vil stille som presidentkandidater.

Les VGs reportasje: Han kalles «Trump med hjerne»

USA-EKSPERT: Eirik Løkke i Civita.

– Et slag for Trump

USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita, Erik Løkke, mener nattens resultater er en stor skuffelse for Trumps tilhengere.

– Kandidatene Trump løftet frem var for dårlige og for ekstreme. Det ble advart i forkant, og når det nå brukes som en viktig forklaring for at Republikanerne gjør et relativt svakt valg, så er det slag for Donald Trump, forklarer Løkke.

– For DeSantis har det vært motsatt. Han er betydelig bedre posisjonert nå, enn han var før mellomvalget. Men jeg er fortsatt usikker på om han faktisk vil stille. Trump ligger fortsatt best an til å vinne primærvalgkampen hvis han stiller, utdyper han.

Løkke mener Republikanerne egentlig hadde «åpent mål», grunnet alle problemene i økonomien.

– Alle meningsmålinger viste at prisveksten var viktigst, men målinger rett etter at folk stemte, viste at andre saker, som abort, også var viktige.

Omstridt taktikk

Tidligere taleskriver for George W. Bush, Marc Thiessen, påpeker at flere bidragsytere som egentlig er demokrater, støttet de såkalte «Trump-kandidatene» med store summer under primærvalgene. Formålet var at de skulle vinne nominasjonen fremfor mer moderate republikanere, i håp om at «Trump-kandidatene» så ville tape selve hovedvalget mot Demokratenes kandidater.

– Taktikken fungerte, konkluderer Thiessen på Fox News.

Eirik Løkke mener det var en risikabel strategi, ettersom mange av valgene med de omstridte kandidatene tross alt ble svært jevne.

– Det kan ha gitt Demokratene en kortsiktig, kynisk gevinst i dette valget. Men det er en uansvarlig strategi i det lange løp, og det er uheldig for det amerikanske demokratiet å støtte frem kandidater man vil at skal tape.