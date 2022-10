KLAR TALE: Russlands president Vladmir Putin.

Putin ut mot Vesten: Spiller et farlig og blodig spill

Russlands president Vladimir Putin sparer ikke på kruttet.

Putin holder torsdag ettermiddag en tale på et forum arrangert av tankesmia Valdaj i Moskva.

Her innledet han talen med å si at Vesten ikke lenger står samlet, og at det er tatt flere steg de siste månedene for å trappe opp konflikten.

– De heller bensin på bålet i Ukraina, trapper opp provokasjoner rundt Taiwan og destabiliserer verdens markeder for energi og matvarer.

Han mener at «Vesten spiller et farlig og blodig spill», og er blendet av kolonialisme.

– Vesten søker global dominasjon, og ønsker å kontrollere globale ressurser, sier han.

– Ingen kan diktere til våre folk hvordan vi bør bygge samfunnet vårt. Tradisjonelle verdier bør respekteres.

Putin sier at Russland aldri vil tolerere det Vesten ber landet om å gjøre.

-- Vi forsøkte å skape relasjoner med Vesten og Nato, for å bli venner med dem. Men vi fikk et negativ svar fra dem.