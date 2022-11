TROLLFABRIKK: Internett Research Agency i St. Petersburg ble verdens mest kjente trollfabrikk da de ble siktet for å blande seg inn i presidentvalget i USA i 2016.

Økt aktivitet fra russiske trollfabrikker

Kontoer med tilknytning til russiske trollfabrikker har begynt å dukke opp igjen på sosiale medier. Forskere knytter den økte aktiviteten til mellomvalget i USA.

Dette skriver blant annet The New York Times.

Avisen siterer flere forskere, blant annet fra organisasjonen Recorded Future, på at de har sett økt aktivitet fra kontoer på sosiale medier som tidligere er blitt knyttet til kjente trollfabrikker trollfabrikkerEn bedrift som bevisst sprer løgner, provokasjoner eller meningsinnhold på internett for å manipulere. i Russland.

En av disse trollfabrikkene er St. Petersburg–baserte «Internet Research Agency», som ble etterforsket av FBI for å ha forsøkt å påvirke presidentvalget i USA i 2016. Den gang ble det anslått at 126 millioner amerikanere hadde blitt eksponert for innhold fra denne trollfabrikken i tiden rundt valget.

I år ser det ut til at trollfabrikkene jobber mer målrettet mot konservative velgere i forbindelse med mellomvalget i USA 8. november, i håp om å manipulere valget, skriver the New York Times.

Troll-kontoene retter seg blant annet mer mot sosiale medier som er forbeholdt konservative, eksempelvis Gab, Parler og Getter, enn de har gjort tidligere.

Der deler de kritikk mot president Joe Biden, USAs støtte til Ukraina, og de demokratiske kandidatene som stiller til mellomvalget, ifølge avisen.

– De når et langt mindre publikum sammenlignet med andre nettverk på sosiale medier, sier Brian Liston, en senioranalytiker ved Recorded Future til New York Times.

– Men du kan påvirke en gruppe på en mer målrettet måte, fordi de som er på disse plattformene generelt sett er konservative i USA – som kanskje er mer mottagelige for konspiratoriske påstander, legger han til.

Knyttes til Putin-venn

Organisasjonen Graphika, som overvåker aktivitet på sosiale medier, skriver at de har funnet koblinger mellom troll-aktivitet på den konservative medieplattformen Gab og den russiske oligarken Jevgenij Prigozjin.

Prigozjin er ofte omtalt med kallenavnet «Putins kokk» i vestlige medier, og er kjent for å ha finansiert både trollfabrikken Internett Research Agency og den paramilitære Wagner-gruppen.

I en rapport fra begynnelsen av oktober varslet FBI om at utenlandske aktører trolig ønsker å bruke desinformasjon til å påvirke mellomvalget i høst.

– Utenlandske aktører fortsetter å spre falske narrativ om valginfrastruktur for å fremme politisk uro og svekke tilliten til de demokratiske prosessene og institusjonene i USA, og vil kanskje forsøke å mane til vold, heter det i rapporten.

PUTINS KOKK: Jevgenij Prigozjin (61) regnes som en del av Putins innerste sirkel, og er blitt knyttet til den mest kjent trollfabrikken i Russland.

NRKbeta avslørte i 2020 at flere av de største norske mediene har lenket til russiske trollkontoer tidligere, hovedsakelig fra Twitter, som nylig ble kjøpt opp av mangemilliardæren Elon Musk.

Oppkjøpet har også ført til nye bekymringer om spredning av desinformasjon på plattformen, blant annet knyttet til en ny tjeneste som skal gjøre det mulig å betale for å bli verifisert.

Søndag ble det bestemt at denne nye tjenesten ikke vil komme på plass før etter mellomvalget, ifølge et internt Twitter-notat NYT har fått tilgang til.