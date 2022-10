VENNINNER: Abigail Williams (t.v.) og Liberty German på henholdsvis 13 og 14 år ble drept i februar 2017.

Mann siktet i fem år gammel drapsgåte

En lokal mann i 50-årene er pågrepet og siktet for drapene på Abigail (13) og Liberty (14) i 2017, som skjedde i småbyen Delphi i Indiana i USA.

Dette skriver Politiet i Indiana i en pressemelding VG har fått tilsendt.

Den 13. februar 2017 forsvant Liberty German og venninnen hennes Abigail Williams på mystisk vis fra Delphi.

Dagen etter ble jentene funnet drept ved en bekk, omtrent 800 meter fra der hvor de avga sitt siste livstegn.

– Søsteren min var definitivt den mest utadvendte personen jeg har møtt i hele mitt liv. Hun ville bare at alle skulle ha det bra. Det er slik jeg alltid kommer til å huske henne, sa Libertys storesøster, Kelsi German (22), i et intervju med VG tidligere i høst.

Libertys bestemor og verge, Becky Patty, sier til ABC News at hun er overrasket over å finne ut at den pågrepne er fra byen deres, Delphi.

– Det er et lite samfunn. At det er en av oss, det er vanskelig, sier Patty.

Erkjenner ikke straffskyld

Den 26. oktober ble en mann i 50-årene pågrepet i saken, før han deretter ble siktet den 28. oktober. Dette meddelte politiet først den 31. oktober.

Han erkjenner ikke straffskyld.

Ifølge CNN er forløpet til arrestasjonen uklar, og etterforskningen forblir åpen.

– I dag er ikke en dag for feiring, men arrestasjonen er med sikkerhet et stort steg mot en konklusjon i denne langvarige og komplekse etterforskningen, sier Doug Carter i Indiana-politiet, ifølge CNN.

Jentene besøkte Monon High Bridge i Delphi:

De siste sporene

På forsvinningsdagen 13. februar setter den nevnte storesøsteren Kelsi av de to jentene ved en populær tursti som leder til en stor trebro, hvor de skulle gå en tur.

En drøy halvtime senere, klokken 14.07, poster Liberty dette bildet av Abigail på Instagram. Dette blir det siste livstegnet av jentene.

INDIANA: Jentene gikk tur ved denne trebroen i småbyen Delphi.

Jentene ble meldt savnet av deres familier da de ikke kom hjem den dagen, skriver The Washington Post. Jentene ble funnet klokken 12.15 den 14. februar.

På Libertys telefon ble det også gjort funn av et annet bilde. Bildet viser en mann i blå jakke og dongeribukse, som går over den samme trebroen.

Om dette er den siktede mannen er uvisst, men politiet har tidligere sagt at han kan ha hatt noe med drapene å gjøre.

MYSTISK MANN: Politiet har siden 2017 ønsket å komme i kontakt med denne mannen.

På Libertys mobil fant politiet også et lydklipp fra samme tidsrom som jentene forsvant. Det høres ut som om stemmen til en mann sier: «Down the hill», på norsk: «ned bakken».

Ifølge CNN offentliggjorde politiet lydklippet i håp om at noen kunne gjenkjenne mannens stemme.

PÅ TUR: Jentene ble funnet 800 meter øst for trebroen, ved en bekk som renner forbi.

Vil ikke utdype

Den siktede skal etter planen i en høring i retten den 13. januar 2023, før rettssaken starter den 20. mars.

Aktor Nick McLeland vil ikke utdype hvorfor mannen er siktet, skriver CNN.

Heller ikke politiet kommer med utdypende detaljer:

– Vi skal fortsette en veldig metodisk og engasjert tilnærming for å forsikre at hvis noen annen person på noen som helst måte var innblandet i disse drapene, vil personen eller personene bli holdt ansvarlig, sier politimann Carter, ifølge CNN.

– Etterforskningen er langt fra ferdig, og vi vil ikke sette den i fare ved å offentliggjøre eller diskutere dokumenter eller informasjon før tiden er inne.

Mer enn 70 000 tips har kommet inn siden drapene i 2017, forteller Carter til ABC News.

NÆRT FORHOLD: Kelsi (i midten), avdøde Liberty (t.h) og deres bestemor Becky Patty på en ferietur. Foto: Privat / Privat

– Jeg er glad for at det blir rettferdighet, forhåpentligvis – at det er det nyhetene betyr, men en del av meg vil alltids ha dødd med dem den dagen, og en del av meg vil aldri helt finne fred og rettferdighet, sier en venn av jentene, ifølge CNN.