President Joe Biden taler på valgdagen tirsdag.

Demokratene mister trolig flertall: − Frys for Bidens ambisjoner

At demokratene etter all sannsynlighet taper flertallet i et av de to kamrene i Kongressen, fører til at Joe Biden i stor grad blir handlingslammet. Det bekrefter flere USA-eksperter.

Onsdag ligger demokratene an til å miste flertallet i Representantenes hus. Senatsvalget står på vippen og avgjøres trolig først om fire uker.

Tirsdagens mellomvalg i USA ble ingen rød tsunami for republikanerne. De tok færre seter fra demokratene enn prognosene tilsa på forhånd.

Men Joe Bidens administrasjon vil få merke at det er flest republikanerne i Representantenes hus, det ene av to kamre i Kongressen.

– Det setter effektivt en frys på alle hans politiske ambisjoner de neste to årene, sier kommentator for AmerikanskPolitikk.no Sigrid Rege Gårdsvoll til VG.

Forsker 1 ved NORCE Hilmar Mjelde er enig:

– Biden vil ikke få gjennom mer av den lovgivende agendaen, sier Mjelde.

– I stor grad handlingslammet

Nye lover skal først gjennom Representantenes hus, så Senatet.

Med demokratisk flertall i begge kamre har Biden fått gjennomført mye av det han lovet, påpeker USA-ekspert Hilde Restad overfor VG.

– Blir presidenten handlingslammet i innenrikspolitikken, om demokratene taper huset?

– I stor grad, bekrefter førsteamanuensen ved Oslo Nye Høgskole.

Hun er usikker på om Biden vil få vedtatt store hjelpepakker til Ukraina.

– Skulle republikanerne ta hele Kongressen, kan de prøve å få vedtatt en nasjonal lov mot abort. Biden kan legge ned veto, men kanskje er det slike kamper vi vil se mer av, sier Hilde Restad.

Senatet

35 av 100 senatorer sto på valg tirsdag. Her er de siste resultatene fra opptellingen:

Representantenes hus

Alle de 435 kongressrepresentantene sto på valg tirsdag. Dette er de foreløpige resultatene:

– Ønsker blanke seire

Gårdsvoll mener at et republikansk flertall i Representantenes hus ikke vil være villig til å jobbe med en demokratisk president for å finne kompromisser.

– Absolutt ingenting i nær fortid tilsier at de vil være interessert i det. De ønsker blanke seire, eller vil nekte Biden blanke seire, sier USA-kommentatoren.

USA er fortsatt dypt splittet, to år etter den opprivende presidentvalgkampen som brakte Joe Biden til makten på Donald Trumps bekostning.

FORNØYD: Tidligere president Donald Trump skrøt av republikanernes gode resultater i mellomvalget.

Restad tror et republikansk flertall vil igangsette mange etterforskninger av Biden-administrasjonen – som må bruke tid og energi på å svare.

Hun mener republikanernes styrke kommer an på hvor mange seter de ender med å ta og hvor samlet de klarer å stå.

– De har hatt problemer med å oppføre seg som én gruppe, siden partiet ble radikalisert gjennom de siste to tiårene, sier Hilde Restad.

– Bidens brannmur

Hilmar Mjelde påpeker at Biden langt fra har mistet alt handlingsrom:

– Han har fortsatt presidentpennen sin, som han kan utstede direktiver til det enorme statsapparatet med. Slik kan ha fortsatt få gjort mye.

Norce-forskeren sier at Biden vil kunne få gjennom utnevnelser av føderale dommere og ambassadører, som bare krever godkjennelse i Senatet.

– Senatet blir Bidens brannmur, som kan stagge lovforslag vedtatt i Representantenes hus, sier Mjelde.

Dette forutsetter selvsagt at Demokratene faktisk beholder flertallet i Senatet – noe som trolig ikke blir avgjort før en ekstra valgrunde blir gjennomført i Georgia, der det ikke ser ut til å bli en avgjørelse etter første runde, i desember.

Mjelde legger til at USAs president er nokså uavhengig i utenrikspolitikken.

– Jeg forventer ikke de store utenrikspolitiske endringene før en republikaner igjen sitter på Det ovale kontor, sier Mjelde.

Restad legger til at Biden kan underskrive internasjonale avtaler, uten at Senatet godkjenner dem.

UTFORDRER: Guvernør Ron DeSantis med sønnen Mason på armen feirer sin valgseier i Florida.

På lengre sikt mener Restad det kan lønne seg for en sittende president å få opposisjonspartiet inn i et av kamrene i Kongressen:

– Da kan han skylde på dem for alt han ikke får til. Det kan være lurt for Biden, frem mot presidentvalget i 2024.

Det er uklart om Donald Trump stiller om to år. Florida-guvernør Ron DeSantis seiler opp som den store utfordreren på republikansk side, dersom han bestemmer seg for å stille.