RETORISK TRØBBEL: Vladimir Putin fotografert under møte med afrikanske ledere i helgen.

Ny Putin-uttalelse om bortføring av barn vekker oppsikt: − En åpenbar løgn

Vladimir Putin (70) er etterlyst for ulovlig bortføring av barn. Nå forsvarer han at barna er flyttet. En Russland-ekspert mener det viser at presidenten er i ferd med å tape propaganda-krigen.

Den internasjonale straffedomstol har utstedt arrestordre på Putin.

De anklager Putin for å ha deltatt i ulovlige bortføring av barn fra okkuperte områder av Ukraina til Russland.

I helgen forsvarte Putin dette med at «vi flyttet dem ut av konfliktsonen for å redde deres liv og helse» da han møtte afrikanske ledere.

– Russiske myndigheter tok barna helt lovlig ut av konfliktsonen og har aldri vært mot gjenforening med deres familier, sa Putin ifølge Tass.

Russland-ekspert og professor emeritus Kristian Gerner ved Lunds universitet mener at Putins uttalelser viser at presidenten er kommet i forsvarsposisjon:

– Putin er plutselig i ferd med å tape terreng i propagandakrigen, sier Gerner.

– Hva mener du?

– Som jeg tolker det, viser disse uttalelsene at Putin er kommet i forsvarsposisjon rent retorisk. Det innebærer at Ukraina har fått et overtak i propagandakrigen. Putin begynner plutselig å diskutere i termene av menneskerettigheter.

– Forklar!

– Putin forsøker nå å motivere det han har gjort på grunn av anklagene om bortføring av barn. Dette er ett av flere eksempler på at han er i ferd med å miste det retorisk. Et annet eksempel er at «den militære spesialoperasjonen» mer og mer omtales som en krig, og et tredje eksempel er sprengningen av Kakhova-dammen, der Russland gikk ut og anklaget Ukraina for å stå bak, men der seismiske data og annen informasjon tyder på at det var en russisk sprengladning.

– Hvor troverdig er det han sier?

– Med tanke på hva Russland har gjort ellers i denne krigen, for eksempel massakren i Butsja, er det lite sannsynlig at bortføringen ble gjort av omsorg for barna, sier Kristian Gerner til VG.

Hans professor-kollega Klas-Göran Karlsson er ekspert på folkemord. Han sier til VG:

– Å røve bort barn for å forandre deres identitet er en forbrytelse som i FNs definisjon er nettopp folkemord. Selvfølgelig vil Putin unngå slike anklager og i stedet fremstå som en humanitær barnets venn.

– Med tanke på hans ambisjon i krigen om å likvidere ukrainerne som nasjon blir det for meg logisk at han vil gi ukrainske barn en ny, russisk identitet. Det han sier, er altså en åpenbar løgn, sier Karlsson.

Vladimir Putin i et møte med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa søndag. Afrikanske ledere har lagt fram forslag til en fredsplan for Ukraina.

Vladimir Putin avbrøt i helgen sine afrikanske gjester for å komme med sin versjon om bortføringen av barna. Ivar Dale i Helsingforskomiteen sier:

– Heller enn å avbryte sine afrikanske gjester burde Putin lytte til dem og til verdenssamfunnet for øvrig og la barna bli gjenforent med sine foreldre. Har russiske styrker drept foreldrene, må barna gjenforenes med annen familie i Ukraina. Er barna tatt fra barnehjem eller andre institusjoner, er det ukrainske myndigheter som har ansvar for dem, ikke russiske, mener Ivar Dale.

– Hva tenker du ellers om hans uttalelser?

– Selvsagt finnes det overgripere som benekter at de har gjort noe galt, og endog at det de har gjort var til offerets beste. Men i virkelighetens verden er det slik at Den internasjonale straffedomstol har utstedt en arrestordre mot Vladimir Putin for det de kaller ulovlig deportasjon av barn fra okkuperte områder i Ukraina til Russland. Et annet ord for det samme er kidnapping.