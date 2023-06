Demonstranter skal ha omringet den svenske ambassaden i Irak

Demonstranter tok seg torsdag inn til den svenske ambassaden i Irak. Norge har også to ansatte tilknyttet det samme bygget.

Ifølge AFP skal noen titall demonstranter ha tatt seg inn på området til den svenske ambassaden i Bagdad, før de forlot området om lag 15 minutter senere.

Det skjedde etter at den mektige sjialederen Moqtada al-Sadr tok til orde for en demonstrasjon mot Sverige etter koranbrenningene i landet. Han omtalte Sverige som en islamfiendtlig stat, ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge den svenske avisen Expressen skal al-Sadr også ha krevd at den svenske ambassadøren til Irak utvises.

– Vi er godt informert om situasjonen. Vårt ambassadepersonell befinner seg i sikkerhet, og UD er i løpende kontakt med dem, skriver Sveriges utenriksdepartementet i en epost til VG.

15 MINUTTER: Demonstrantene skal ikke ha oppholdt seg innenfor gjerdene til den svenske ambassaden i mer enn et kvarter, ifølge AFP.

Pressevakt ved det norske utenriksdepartementet, Mathias Rongved, sier at det norske ambassadekontoret i Bagdad er samlokalisert med den svenske ambassaden i Bagdad.

– Det er én norsk diplomat og én irakisk lokalt ansatt medarbeider tilknyttet kontoret. Begge disse er i trygghet på et annet sted, sier Rongved til VG.

Irak er forpliktet etter Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem å sørge for sikkerheten til utenlandske ambassader og diplomater i landet.

– Vi forventer at irakiske myndigheter får kontroll på situasjonen og ivaretar sine forpliktelser.

Ifølge Aftonbladet er det planlagt nye demonstrasjoner fredag.

TATT SEG INN: Demonstranter står på et tak som skal være i tilknytning til den svenske ambassaden i Irak.

Brant koranen i Stockholm

Ifølge AFP var onsdagens koranbrenning utenfor en moské i Sverige, der en mann som ifølge dem skal ha irakisk opprinnelse fikk lov til å fyre opp, være en katalysator for demonstrasjonen ved ambassaden.

Tillatelse til å brenne koranen skjedde etter at forvaltningsdomstolen i Sverige slo fast at politiet gjorde feil da de tidligere i vinter nektet tillatelse til å brenne koranen.

Det var ifølge Aftonbladet 37-åringen Salwan Momika som gjennomførte koranbrenningen med stor politibeskyttelse.

Reagerer

Torsdag fordømte den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan koranbrenningen, melder nyhetsbyrået Anadolu Agency.

– Jeg vil at det skal være kjent at vi, Tyrkia, aldri vil bøye oss for provokasjonspolitikk eller trusselpolitikk, sier Erdogan.

– Vi vil til slutt lære de arrogante vestlige at det å fornærme hellige muslimer ikke er tankefrihet.

Jordans utenriksdepartement og De forente arabiske emirater har kalt inn den svenske ambassadøren på teppet som følge av onsdagens koranbrenning.

Tyrkia har holdt svenskene på pinebenken siden Sverige søkte Nato-medlemskap for vel ett år siden. Svenskene forventer at de får ja raskt.

Blant kravene som Tyrkia har rettet mot Sverige for å godkjenne søknaden, er å få bukt med koranbrenningene.

