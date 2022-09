«INNSJØ»: Nedbørsmengder lokale folk ikke kan huske å ha opplevd noensinne før har gjort en elv om til en enorm innsjø.

Flomkatastrofen: Satellittbilder viser ny «innsjø» i Pakistan

De voldsomme flommene i Pakistan har skapt en ny «innsjø», som er nesten 100 kilometer bred.

Det viser ferske satellittbilder fra NASA, melder CNN.

Det er elven Indus, i Sindh-provinsen sør i Pakistan, som har gått fra å være nettopp en elv til å nå fremstå som en 100 kilometer bred innsjø.

Bildene under, som er tatt før og etter flommen, viser hvordan et enormt område som tidligere var preget av landskap i grønt og lysebrunt nå i stor grad er blått.

Selv om bildene er tatt med en kombinasjon av infrarødt lys og vanlig lys, noe som forsterker kontrastene mellom det blå vannet og landområder, er det ingen tvil om at vann nå dominerer dette området.

Det som tidligere var en tynn blå stripe er nå et stort bredt belte av blått.

FØR: Slik så det ut ved elven Indus 28. august 2021. ETTER: Slik så det ut 28. august i år.

Det er nøyaktig ett år mellom de to bildene.

«Regntid på steroider»

FN har omtalt de voldsomme flommene i Pakistan, som har tatt livet av minst 1162, skadet over 3500 og påvirket flere enn 33 millioner mennesker siden midten av juni, for en «regntid på steroider».

Allerede er regntiden den våteste i Pakistan siden målinger startet i 1961. Både i Sindh-provinsen og Balochistan-provinsen har det regnet 500 prosent mer enn vanlig. Og fremdeles er det en måned igjen av den regnfulle perioden.

Riktig nok er det ventet tørrere vær de neste dagene, men det vil ta lang tid før vannet trekker seg tilbake.

Områdene på NASAs satellittbilder viser det som egentlig var jordbruksområder. De er nå oversvømt. Det betyr at enorme mengder avlinger og hjem er ødelagt, og følgene av flommene får konsekvenser ut over de som direkte har blitt skadet, eller mistet livet.

Satellittbildene under, fra Maxar Technologies, viser hvordan landsbyer og jordbruksområder også i andre deler av landet nærmest er vasket bort.

FØR: Gudpur i Punjap-provinsen. ETTER: Gudpur i Punjap-provinsen.

FØR: Gudpur i Punjap-provinsen. ETTER: Gudpur i Punjap-provinsen.

FØR: Gudpur i Punjap-provinsen. ETTER: Gudpur i Punjap-provinsen.

– Et eneste stort hav

Pakistans klimaminister Sherry Rehman har uttalt at før det hele er over risikerer man at mellom en fjerdedel og en tredjedel av landet ligger under vann.

– Det er et eneste stort hav, det finnes ikke tørr jord slik at vi kan pumpe bort vannet, sa Sherry Rehman, Pakistans minister for klimaendringer, i en uttalelse tidligere i uken.

I et intervju med VG ber hun rike land ta ansvar for klimaendringene, som hun er overbevist om at grunnen til de voldsomme flommene.

− Ikke la oss betale prisen for klimakrisen, sier Rehman.

FN og den pakistanske regjeringen har bedt verdens land om å gi over 1,5 milliarder kroner til flomofrene.

