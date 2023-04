SNIFFING: Politiet ber foreldre reagere hvis de oppdager mange sprayflasker.

14-åring funnet død på skole i Sverige: Politiet advarer om sniffing

Politiet i Luleå vil at foreldre skal bli mer oppmerksom på sniffing, og sier det kan være livsfarlig.

Mandag ble en 14 år gammel jente funnet død på en skole i Luleå i Sverige.

Politiet har etterforsket saken, og sier på en pressekonferanse fredag at jenta døde som følge av sniffing, skriver Aftonbladet.

– De siste årene har det vært flere tilfeller av sniffing, sier politibetjent Magnus Carlborg.

Jenta skal ha sniffet gassen fra en flaske som kan ha vært for eksempel tørrsjampo eller spraydeo.

Ber foreldre følge med

Carlborg sier ungdommer oppfordres til sniffing i sosiale medier, og ber foreldre følge nøye med.

– Ser man mange eller merkelig plasserte flakser så bør man være urolige, sier han.

Politiet ønsker at flere blir klar over problematikken, med tanke på at slike flasker er lett å få tak i.

– Det er kort vei til at dette kan bli farlig og føre til død, sier Carlborg.

Sier datteren ikke ble fulgt opp

Aftonbladet har snakket med moren til jenta, som mener datteren ikke ble fulgt opp godt nok av skolen.

14-åringen skal ha blitt mobbet og hatt problemer med angst.

Foreldrene hadde tidligere oppdaget at datteren sniffet, og forteller til avisen at hun gjorde dette for å dempe angstsymptomene.

Skolesjefen i kommunen forteller til avisen at de starter en intern gransking etter dødsfallet.

