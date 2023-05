RASKE MED SVAR: Russiske myndigheter kommenterte kjapt etter at bildene ble gjort kjent.

ISW: Kreml-angrep trolig iscenesatt

Tenketanken tror droneangrepet mot Kreml er ment som «indremedisin» i Russland.

Den amerikanske tenketanken The Institute for the Study of War skriver i sin siste analyse at det påståtte ukrainske droneangrepet mot Kreml trolig er iscenesatt av russiske myndigheter.

Grunnnene de gir er flere. Ett er faktumet at luftforsvaret rundt Moskva er betydelig skjerpet den siste tiden, og at det ville vært svært usannsynlig at to ukrainske droner ville kunne trenge gjennom dette midt i Moskva med kameraer klare til å fange det.

Et annet viktig aspekt ISW peker på er Russlands tilsynelatende kontante og sammenhengende svar og beskyldninger mot Ukraina om terrorangrep. Dersom Russland hadde blitt tatt på senga ville man ikke ha sett en slik reaksjon.

Hvorfor skulle man i så fall iscenesette et angrep på sin egen maktbastion?

ISW mener Russland, like foran den store seiersdagen 9. mai, er tjent med å presentere en «eksistensiell trussel» mot Russland for det hjemlige publikummet.

Dette kan være for å ha en grunn til å tone ned feiringen av dagen eller for å få argumenter for ytterligere mobilisering av befolkningen til slagmarken. Eller mobilisering og samling nasjonalt i videre forstand mot fienden Ukraina.

The Telegraphs utenriksredaktør Dominic Nichholls påpeker at uansett om angrepet er iscenesatt eller ei, så er bildene av en eksplosjon over Kreml svært pinlige for president Putin. Det er fordi bildene vil så alvorlig tvil om hvor godt luftforsvaret av Moskva egentlig er.

Han skriver at dersom Putin hadde ønsket ville han hatt flere mindre pinlige muligheter å gjøre det på, som for eksempel en bilbombe utenfor Kreml.

– Dersom dette er et «falsk flagg»-angrep, så leker Putin med ilden, skriver Nicholls.