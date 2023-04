STOR RØYKUTVIKLING: Det har brutt ut brann i et oljelager havnebyen Sevastopol på Krim-halvøya.

Kraftig brann i oljelager på Krim

En stor sky av ild og røyk stiger opp i havnebyen Sevastopol lørdag morgen. Russland hevder et ukrainsk droneangrep er årsaken.

Det brenner i et oljelager i havnebyen Sevastopol på Krim lørdag morgen. Det melder flere internasjonale medier.

Bilder viser en stor sky av ild og røyk som stiger opp.

Den russiskstøttede guvernøren i administrasjonen i Sevastopol, Mikhail Roazvozhaev, opplyser også om brannen på Telegram.

Han hevder brannen har spredt seg til et område rundt tusen kvadratmeter. Han sier videre at brannen trolig er forårsaket av et droneangrep og anklager Ukraina for å stå bak.

Ukrainske myndigheter har ikke kommentert hendelsen.

Det er foreløpig ingen meldinger om skadede eller omkomne som følge av brannen.

Sevastopol på Krim-halvøya er hovedkvarter for den russiske Svartehavsflåten og har vært utsatt for gjentatte luftangrep siden Russland fullskala invasjon av Ukraina i fjor. Halvøya ble annektert av Russland i 2014.