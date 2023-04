1 / 2 KAMPER: Røyk fyller røyk himmelen i Khartoum, nær Doha internasjonale sykehus fredag ​​21. april, under den muslimske Eid-høytiden. forrige neste fullskjerm KAMPER: Røyk fyller røyk himmelen i Khartoum, nær Doha internasjonale sykehus fredag ​​21. april, under den muslimske Eid-høytiden.

– Må velge mellom å risikere å bli skutt eller sulte

Tidligere statsråd og Sudan-ekspert Hilde Frafjord Johnson frykter en enorm flyktningstrøm fra Sudan, om det ikke legges større press på partene.

I snart to uker har det pågått kamper i Sudan etter at det brøt ut konflikt mellom den sudanske hæren og den paramilitære gruppen RSF.

Situasjonen i Sudan beskrives som fullstendig kritisk. Det er både mangel på mat, rent vann, strøm og annen helt elementært utstyr.

– Å bevege seg rundt er livsfarlig. Noen må rett og slett velge mellom å risikere å bli skutt eller sulte, sier Hilde Frafjord Johnson.

Den tidligere utviklingsministeren, i Kjell Magne Bondeviks første og andre regjering, har vært spesialutsending for FN i Sør-Sudan og spilte en nøkkelrolle i fredsforhandlingene i Sudan i 2005. I tillegg har hun skrevet flere bøker om landet.

Info Dette skjer i Sudan Konflikten er mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen RSF.

Hæren gjennomførte et militærkupp i landet for halvannet år siden. Planen var at RSF skulle bli en del av den vanlige hæren, og at militærstyret skulle overføre makten til sivile.

De to tungt væpnede partene ble ikke enige. 15. april brøt det ut full kamp mellom president Abdel Fattah al-Burhan, som er sjef for hæren, og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF.

Byens innbyggere har gått i dekning. Flere forteller VG at de mangler vann og mat, men tør ikke gå ut i gatene av frykt for å havne i kryssilden.

Det pågår kamper på gateplan. Vis mer

Johnson sier det er fullstendig krise i landet.

– Det er helt forferdelig. At spenningen mellom SAF og RSF økte var kjent, men at de ville gå løs på hverandre på denne måten, trodde de færreste ville skje, sier Johnson.

– Kan bli en enorm flyktningstrøm

Johnson mener det er helt avgjørende at kamphandlingene stanses raskt. Hvis ikke, er hun klar på at dette vil få store konsekvenser.

– Det legges ikke sterkt nok press på aktørene nå, så dette kan bare utarte. Kampene vil da bil stadig mer intense.

EVAKUERT: En mann bærer et barn på skulderen når de ankommer en militær flyplass i Amman 24. april, etter å ha blitt evakuert fra Sudan. Land skyndte seg å evakuere sine statsborgere fra Sudan da dødelige kampene begynte.

Hun mener det er fire land som har den riktige innflytelsen og kan være avgjørende for å få partene til forhandlingsbordet – USA, Egypt, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia.

– Det er ingen av disse landene som ønsker et Sudan som ramler sammen. De har også ressursmessig interesse av å legge mer press på partene. De har allerede betydelige interesser i Sudan.

Hun frykter at hvis kampene trekker ut, er det stor fare for at regionale aktører kommer inn og utnytter situasjonen.

– Da vil konflikten spre seg, og det vil få dramatiske konsekvenser for Sudan, samt at det kan føre til regional ustabilitet. Da vil også det bli en enorm flyktningstrøm.

VIL BORT: Folk forsøkte å komme seg unna Khartoum, da hæren og den paramilitære gruppen endte i sammenstøt.

UD: – Kan ikke hjelpe alle

Torsdag kveld kom meldingen om at den sudanske hæren har godtatt å utvide den nåværende våpenhvilen med nye 72 timer.

Fortsatt er det nordmenn i Sudan som ikke kommer seg ut av landet. Torsdag kveld melder UD at totalt 85 norske borgere har fått hjelp med å komme seg hjem fra Sudan, men at de fremdeles vet at det er rundt 80 personer med norsk tilknytning i landet.

– UD kan dessverre ikke hjelpe alle som ønsker å forlate Sudan, sier de i en pressemelding torsdag kveld.

Nyhetsbyrået AP skriver at mange forventer at kampene i Sudan vil eskalere når evakuering av utenlandske statsborgere – som ser ut til å være i siste fase – er fullført.

