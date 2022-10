Støre til Stortinget: − Putin tar høy risiko

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er bekymret over lite kontakt og direkte kommunikasjon med Russland. Han frykter at det svekker muligheten for å finne en forhandlet slutt på krigen i Ukraina.

Tirsdag formiddag redegjør Støre for krigen i Ukraina i Stortinget.

– President Putin tar høy risiko. Og risikoviljen ser ut til å øke i takt med dårlige nyheter fra slagmarken, sa statsministeren fra Stortingets talerstol.

– Budskapene fra den russiske ledelsen tyder på at Russland styrer mot et

langvarig brudd med Vesten. Men et isolert Russland er dårlig nytt. Det er urovekkende at det i dag er så lite kontakt og direkte kommunikasjon med Russland, sa Støre i redegjørelsen.

– Det svekker muligheten for å finne frem til en forhandlet slutt på krigen.

Og det kan øke sannsynligheten for opptrapping og bruk av hardere

virkemidler, mer ødeleggelse og mer lidelse, la han til.

Regjeringen anslår nå at det kan komme ytterligere 30 000 flyktninger til Norge fra Ukraina i 2023. Det kommer i tillegg til anslaget på 40 000 ankomster fra det krigsherjede europeiske landet i 2022, opplyste Støre.

Hittil i år er det registrert mer enn 30 000 flyktninger fra Ukraina i Norge.

Økt risikovilje

Støre mener at Putins risikovilje øker i takt med dårlige nyheter fra slagmarken:

– Når ukrainerne nå vinner frem i kampene på bakken, må vi legge til grunn at Russland ønsker å ramme motstandskampen på andre måter, sa han.

Statsministeren pekte på to tydelige opptrappinger fra russisk side:

Målrettede angrep mot sivilbefolkningen og energisystemet. Dette

slukker bokstavelig talt lysene for millioner av ukrainere.

Å spre utrygghet og usikkerhet i befolkningen i de land som støtter

Ukrainas rettmessige kamp, med mål om å svekke og avbryte støtten.

Norsk støtte

Ifølge statsministeren følger den norske støtten til Ukraina fire hovedspor:

1. – Vi skal fortsette å støtte Ukrainas kamp, også med nødvendig militært utstyr.

2. – Vi skal bidra til at norske og internasjonale humanitære organisasjoner redder liv og beskytter sivile. Vi har evakuert 105 ukrainske pasienter til behandling i Norge. 27 av disse har vært sårede soldater.

3. – Vi vil bidra med 2 milliarder kroner til innkjøp av gass, slik at Ukraina har energi gjennom vinteren. I tillegg vurderer vi også hvordan vi kan bidra til reparasjon av de delene av strømforsyningen som Russland har ødelagt.

4. – Vi gir via Verdensbanken driftsstøtte slik at ukrainske myndigheter kan opprettholde sine kjernefunksjoner.

Men samtidig slår statsministeren fast at behovene er økende:

– EU anslår at kostnadene for gjenoppbygging og langvarig bistand vil beløpe seg til over 3500 milliarder kroner. Det er nesten to norske statsbudsjett. Vi er forberedt på at det vil kreve nye bidrag fra norsk side, både i penger og støtte i direkte form. Vi vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av dette, sa Støre.

Saken oppdateres.