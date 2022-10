Storbritannias statsministrer Liz Truss ble tvunget til retrett i spørsmålet om skattekutt for de rikeste og næringslivet. Ledende politikere i Det konservative partiet kalelr det pinlig og vil skifte henne ut.

Britisk avis: Ledende toryer vil avsette Liz Truss

Flere sentrale politikere i Det konservative partiet mener Liz Truss har gjort en svært dårlig figur og vil skifte henne ut som partileder og statsminister.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Ifølge The Observer vil en gruppe sentrale parlamentsmedlemmer fra toryene møtes mandag for å diskutere statsministerens fremtid.

Noen av dem mener at hun straks bør gå av, og noen av dem truer også med å kreve dette offentlig, skriver avisen.

Misnøyen i deler av partiet er stor som følge av det omstridte budsjettforslaget Truss og hennes daværende finansminister Kwasi Kwarteng la fram i september, der omfattende skattekutt for de rikeste og næringslivet var sentralt.

Fanesak

Skattekutt var fanesak da Truss tidligere i år ble valgt til partileder, og at hun etter omfattende uro i finansmarkedene ble tvunget til retrett både når det gjelder toppskatt og selskapsskatt, og i tillegg så seg nødt til å sparke Kwarteng som finansminister, har ført til stor misnøye og hoderysting i eget parti.

Kwartengs etterfølger Jeremy Hunt regnes som langt mer moderat enn Truss og har varslet en langt mer forsiktig økonomisk politikk som også for enkelte vil innebære økte skatter.

I avgangshallen

– Hun er i avgangshallen nå, og hun vet det, sier en tidligere statsråd til The Observer.

– Spørsmålet nå er om hun vil ta del i prosessen og til en viss grad gå av på egne vilkår, eller om hun vil forsøke å nekte og bli tvunget ut, sier vedkommende.

En parlamentariker mener at det "vil være grotesk" å la Truss fortsette etter at hun på ydmykende vis måtte gå tilbake på det som var kampsaken.

Sunak-tilhengere

Mellom 15 og 20 sentrale torypolitikere er nå invitert på middag av en ledende tilhenger av Rishi Sunak, som tidligere i år tapte kampen om ledervervet og statsministerposten til Truss.

Der skal de ifølge The Observer diskutere hvordan de skal bli kvitt Truss.

– De skal bare sette seg ned og bli enige om veien videre. Dette er et redningsoppdrag for Det konservative partiet og for økonomien, sier en kilde til avisen.