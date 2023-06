JOBBER MYE: Matilda Hånde (23) (t.v.) og Mathilde Ruud (22) får heldigvis betalt i danske kroner for deltidsjobbene de har i København.

Valutasjokk for utenlandsstudenter

KØBENHAVN (VG) De får kronekursen midt i trynet, norske studenter i utlandet. Da gjelder det å ha jobb, foreldrebank og stamina.

Ikke bare har den norske kronen stupt mot sin danske søster, fra høsten av krymper regjeringen stipendet til skolepenger i utlandet. Da må studentene betale mer av egen lomme.

Det slipper heldigvis Mathilde Ruud (22) og Matilda Hånde (23) å bekymre seg for. De to studerer ved Copenhagen Business School (CBS) og nordmenn betaler ikke skolepenger i Danmark.

Begge bor i kollektiv. Det høres tilforlatelig ut når Mathilde fra Oslo sier hun betaler 5800 danske kroner i måneden i husleie, men regner du om til norske kroner blir det 9300. Alle priser må nemlig ganges med 1.6.

SJEKKER VALUTAKURSEN JEVNLIG: For å finne ut hva ting koster i NOK må alle priser ganges med 1,6.

– Veldig tøft

I tillegg kommer strøm og wifi. Og selv om hun får dansk bostøtte på 250 danske – 400 norske – kroner i måneden blir det mer enn nok utgifter å hanskes med.

– Det blir et hektisk studentliv, sier Mathilde om sjongleringen av jobb og studier. Men jobb må til når den norske kronen har sunket som et fiskesøkke. Før måtte venninnene måtte ut med 1,3 norske for en dansk. Da gikk det sånn passe greit. Nå er kursen altså 1,6.

– Det er veldig tøft, konkluderer Matilda.

Hun jobber i likhet med Mathilde 15–20 timer i uken for å få det til å gå rundt. De forteller at det er helt vanlig også blant danske studenter å jobbe mye.

Venninnene har stillinger innen bank og finans, noe som absolutt er relevant når de tar economics and business administration.

– Men det blir mye skolearbeid i helgene, sier Matilda, som nettopp er ferdig siviløkonom og snart flytter hjem til Asker.

Plussiden er at de jobber mer effektivt når de først setter seg ned for å lese.

BOR I KOLLEKTIV: Mathilde Ruud jobber 15–20 timer i uken. Da blir det fokusert lesing når hun setter seg til med studiene.

– Får hjelp hjemmefra

Men selv med mye jobb og studielån går ikke budsjettet opp.

– De aller fleste jeg kjenner får noen tusenlapper av foreldrene i måneden. Jeg vet at mange får 5000 i måneden, men det snakker de ikke så høyt om, forteller Matilda.

Det er omtrent det Mathilde får.

– Rent økonomisk er det ikke veldig hyggelig å studere i Danmark nå. Men jeg er så heldig at jeg får mye hjelp hjemmefra, 50 000 kroner i året. Trenger jeg mer enn det, blir det lån, sier Mathilde til VG.

Matilda får ikke noe fast månedlig beløp, men også hun får hjelp av foreldrene til å dekke større utgifter.

– Pappa vippser meg for flybilletter og tannlege.

Da Matilda skrev masteroppgaven i våres, flyttet hun i to måneder hjem til Asker for å spare penger.

– Det hadde heller ikke gått å jobbe da. Skal du skrive en masteroppgave, må du jobbe med den på fulltid den siste perioden, sier hun.

SNUR PÅ KRONA: Mathilde Ruud (t.v.) og Matilda Hånde handler på henholdsvis Netto og Rema.

Venninnene forteller at et månedskort koster 510 danske – det vil si drøye 800 norske – og en enkel bussbillett 24 danske eller 38 norske.

De handler på Netto eller Rema, de billigste butikkene. Men det blir uansett veldig dyrt.

– Jeg er blitt mye mer påpasselig med hva jeg bruker penger på, sier Mathilde.

Den svake kronen utløser heller ingen ekstra støtte fra Lånekassen for de to Matildene.

– Valutajustering gjelder kun for studenter i land utenfor Norden, og kun for skolepengestøtte, opplyser Hege Paulsen Bråtner, senior kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen.

Kronen er svekket mot de fleste valutaer, det er dermed ikke bare norske studenter i Danmark som sliter.

Forrige uke bikket prisen for en Euro 12 kroner. Det siste året har kronen svekket seg nær 20 prosent mot både dollar og Euro. Går vi 10 år tilbake, var euroen bare verdt 7,63 kroner.

1 / 2 SJELDENT KAFEBESØK: En vanlig svart kaffe koster nå 56 norske kroner og en dobbel latte 77 norske kroner. SJELDENT KAFEBESØK: En vanlig svart kaffe koster nå 56 norske kroner og en dobbel latte 77 norske kroner. forrige neste fullskjerm SJELDENT KAFEBESØK: En vanlig svart kaffe koster nå 56 norske kroner og en dobbel latte 77 norske kroner.

Slik var kronekursen mot andre valutaer per 2. juni:

– Går tomme for penger

Sjefen for ANSA – Samskipnaden for norske studenter i utlandet – er bekymret.

– Tilbakemeldingene vi får er at studentene går tomme for penger, og må enten bruke sparepenger eller låne penger fra foreldrene, hvis man har muligheten til det, for å få hverdagen til å gå rundt, sier ANSA-president Anna Handal Hellesnes.

ANSA-PRESIDENT: Anna Handal Hellesnes

Hun forteller at økonomiske bekymringer selvsagt påvirker studiene.

– Vi hører også fra medlemmene våre at de holder igjen på hvor mye mat de kan kjøpe, og noen forteller at de hopper over måltid for å få pengene til å vare ut semesteret.

Hellesnes mener den svake kronen bekrefter behovet for å øke studiestøtten og hun tror regjeringens kutt i skolepengene vil få konsekvenser.

Info Regjeringen krymper stipendet til skolepenger For studieåret 2023–2024 blir 40 prosent av 77 820 kroner gitt som stipend, og resten som lån. Dette gjelder for alle som får lån og stipend til skolepenger utenfor Norden fra studieåret 2023–2024. Tidligere har stipendandelen vært 50 prosent for bachelorutdanning, lengre språkkurs, fagskoleutdanning eller yrkesfaglig videregående opplæring, og 70 prosent for masterutdanning, ph.d.-utdanning eller utveksling som en del av en universitets- og høyskoleutdanning. Kilde: Statens lånekasse for utdanning Vis mer

– Samtidig som kronekursen stuper, blir stipendandelen av skolepengestøtten redusert fra og med høsten 2023. Denne kombinasjonen gjør at færre vil ha muligheten til å velge å studere i utlandet, mener ANSA-presidenten.

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har tidligere sagt til VG at endringen er en tilpasning som regjeringen gjør på grunn av harde økonomisk tider.

– Alle får utbetalt samme beløp som tidligere, men stipenddelen blir lavere for noen, sa han i oktober.

Studieåret 2022–2023 får 22 400 norske studenter lån og stipend fra Lånekassen til utdanning i utlandet. 13 800 av dem er gradsstudenter, mens 8 600 er på utveksling. Det har aldri før vært så mange vært på utveksling, men færre tar hele graden sin i utlandet.

Gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning i Norge var i 2021 355.000 kroner, mens tilsvarende tall for utenlandsstudenter var 641.000 kroner.