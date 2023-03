GJENSYNSGLEDE: Mamma Inessa (t.h.) møter sin sønn Vitalij. De er gjenforent etter at han i nesten et halvt år har vært under kontroll av russiske myndigheter.

Ukrainske barn frigitt: Forteller om forholdene i leirer

17 ukrainske barn har blitt gjenforent med sine foreldre. En gutt på 16 år forteller om brutal behandling. Russland hevder barna ble sendt bort for å spares for krigens redsler.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte for en uke siden en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og hans barneombud Maria Lvova-Belova.

De er anklaget for å ha deltatt i ulovlig deportasjon av barn fra okkuperte områder av Ukraina til Russland eller russiskkontrollerte områder av Ukraina.

Til den kjente journalisten Tatjana Popova forteller en gutt at barn som støttet Ukraina, ble slått eller ydmyket. Hun har postet intervjuene på Telegram og Youtube.

Russisk ombud: Sendt til helseleirer

Det russiske barneombudet, Lvova-Belova, hevder at barna ble sendt til trygge områder, bort fra krigen, i samråd med foreldrene og at de har oppholdt seg i helseleirer.

Den ukrainske versjonen er at barna høsten 2022 ble sendt fra regionene Kherson, Zaporizjia og Kharkiv til leirer på Krim, som ble annektert av Russland allerede i 2014. Russerne fortalte da til foreldrene at de ville bli returnert i løpet av 10–14 dager, men at det ikke skjedde.

TILBAKE: Denys Zaporojtchenko løfter sin ti år gamle sønn, mens hans to døtre Yana og Dayana står til høyre på bildet.

Denys Zaporojtchenko bekrefter ifølge Euronews at de sendte hans sønn og to døtre frivillig til «ferieleirer» da krigen sto på som verst i Kherson, og de fikk muligheten til å dra lenger sør, til det annekterte Krim.

– Da vi innså at vi ikke skulle ha gjort det, var det for sent, hevder han.

– Etter frigjøringen nektet russerne å organisere returen av barna, og foreldrene ble stående alene med dette problemet. Vanskelig logistikk, konstant fare, beskytning og flere frontlinjer gjorde dette til en vanskelig oppgave, sier organisasjonen Save Ukraine, ifølge Novaja Gazeta Europa.

– De som var for Ukraina ble slått

Olga Erokhina fra organisasjonen sier at det er minst to kjente tilfeller av vold mot barn fra denne gruppen.

Ei jente, Nastja, har fortalt Erokhina at de ikke fikk være ute mer enn fem minutter.

– Da hun brøt reglene, slo læreren henne i hodet og øret, hevder talskvinnen.

ANKLAGES: President Vladimir Putin og barneombudet Maria Lvova-Belova (t.h.), her i et møte på presidentresidensen Novo-Ogarjovo. Det har blitt utstedt arrestordre på begge av den internasjonale straffedomstolen.

16 år gamle Vitalij, som denne uken traff sine foreldre og søsken igjen, forteller til Popova om forholdene i leiren der han var:

– Det var ikke noe normal mat, så vi måtte flykte for å kjøpe skikkelig mat.

På Popovas spørsmål om barn ble slått, svarer han:

– Ja, de som var for Ukraina. Av de fra Kherson, var nesten alle for Ukraina.

– De ble slått med en pinne, av et eller annet jern.

VRAK: En ødelagt russisk tanks er gjensatt ved en vei ved Kreminna i Luhansk-regionen.

Vitalij snakker om mannen som er ansvarlig for sikkerheten i leiren der han bodde og sier at «han tror han er tsar».

– Han sa «dere er fra Ukraina, hvem har behov for dere?».

– De slo ei jente i ryggen. Hun fikk et stort sår.

Vitalij forteller også om barn som han ikke vet hvor ble av:

– Vi satt i et rom og noen ropte «ære til Ukraina», og noen svarte «ære til heltene». De ble ført bort, og jeg vet ikke hva som hendte med dem.

Han forteller også at russerne nektet for at Kherson var tatt tilbake av ukrainske styrker.

Vitalij forteller at de ble truet med å bli sendt på barnehjem i Russland:

– De fortalte oss at de ville ta oss med til Pskov, som ligger i Russland. Det er et barnehjem som vi da ville bli adoptert fra.

Han hevder at de ble fortalt at foreldrene hadde forlatt dem.

16.000 skal ha blitt tatt

Bortsett fra talskvinnen for Save Ukraine, er opplysningene ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Myndighetene i Kherson-regionen bekrefter imidlertid at syv barn fra deres område er frigitt etter nesten et halvt år borte fra hjemmene sine, melder Unian.

FØRSTEDAME: Olena Zelenska.

– Okkupantene tvangssendte dem i oktober, heter det.

Det russiske barneombudet Maria Lvova-Belova, som det altså er internasjonal arrestordre på, blir sitert i regjeringsorganet Rossiskaja Gazeta:

– I løpet av de siste to ukene har 33 barn på kursteder i Sør-Russland blitt gjenforent med familiene sine i Kherson-, Zaporizjia- og Kharkiv-regionene.

Ifølge henne har barna vært i det russiske fylket Krasnodar, som ligger ved Svartehavet, og den annekterte Krim-halvøya.

– Etter samtykke fra foreldrene ble de midlertidig sendt bort fra fiendtlighetene – for å hvile og få styrke.

Lvova-Belova hevder at det har tatt lang tid, fordi det har vært vanskelig å organisere en trygg hjemreise for barna, ettersom frontlinjen har flyttet seg – og foreldre og barn har vært på hver sin side av frontlinjen.

Kyiv hevder at mer enn 16.000 ukrainske barn har blitt deportert til Russland siden fullskala invasjonen startet den 24. februar 2022. Russland benekter anklagene og hevder at ukrainske barn har blitt reddet fra krigens redsler.

– En forferdelig tragedie

President Volodymyr Zelenskyj og hans kone har engasjert seg i de ukrainske barnas skjebne:

– Det er en forferdelig tragedie. Det viser igjen at Russland bryter alle normer og alle internasjonale avtaler. Bortføring av barn skjer til tross for alle internasjonale konvensjoner som skal beskytte barn. Det er allerede tusener som er bortført. Vi har prøvd å få informasjon om hva som har skjedd med dem, men fra russisk side er det helt taust. Men vi vet at de prøver å få dem til å glemme sitt gamle liv. Dette er enda en av Russlands skammelige måter å drive krig på, sa Ukrainas førstedame, Olenska Zelenska, i et intervju med Forbes nylig.

Den internasjonale straffedomstolen skriver at «det er rimelig grunn til å tro at Putin bærer individuelt straffansvar for de nevnte forbrytelsene», som altså er «ulovlig flytting av barn fra okkuperte området av Ukraina til Russland».