MØTTES: Vladimir Putin og Xi Jinping møttes i Usbekistan torsdag.

Toppmøte: Putin roser Xi for «balansert posisjon» i Ukraina-konflikten

Kina, Russland og flere andre mektige asiatiske land samles torsdag i Usbekistan for å diskutere blant annet handel og sikkerhet. Invasjonen i Ukraina danner et mørkt bakteppe for møtet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Russlands president Vladimir Putin landet tidlig torsdag morgen norsk tid i byen Samarkand i Usbekistan. Han er i landet for å delta på en samling i regi av Shanghaigruppen (SCO).

Torsdag møtte han Kinas president Xi Jinping og sa blant annet at han verdsetter Kinas «balanserte posisjon» i Ukraina-konflikten, men sier også at de forstår at Kina har spørsmål rundt konflikten.

– Vi verdsetter høyt den balanserte posisjonen til våre kinesiske venner når det kommer til Ukraina-krisen, sa Putin.

– Vi forstår deres spørsmål og bekymringer rundt dette. I dagens møte vil vi forklare vår posisjon, sa Putin ifølge Reuters.

I USBEKISTAN: Putin under torsdagens møte i Samarkand.

Kina har offisielt hverken støttet eller fordømt den russiske invasjonen av Ukraina.

Toppmøtet torsdag og fredag anses som et viktig møtepunkt for Russland og Kina.

Det er også ventet at både Xi og Putin skal delta i et treveismøte med Mongolias president Ukhnaa Khurelsukh torsdag. Putin skal møte lederne i Aserbajdsjan, India og Tyrkia fredag.

Xi er på sin første utenlandsturné på mer enn to år. Han landet i Kasakhstan onsdag og dro senere videre til Usbekistan.

Kinesisk støtte til krigen

Shanghaigruppen er en mellomstatlig samarbeidsorganisasjon som ble grunnlagt av Kina, Russland og en rekke sentralasiatiske land i 2001. Blant medlemmene er også India og Pakistan, og torsdag ble det kjent at Iran slutter seg til samarbeidsorganisasjonen.

I en uttalelse sier Kreml at møtet i Usbekistan har en spesiell tyngde i lys av den geopolitiske situasjonen, ifølge Reuters. Forholdet mellom Kina og Russland blir stadig tettere.

Fredag forrige uke uttrykte det kinesiske kommunistpartiets tredje mektigste person støtte til Russlands krig i Ukraina. Li Zhanshu, som er leder av nasjonalkongressen, sa under et besøk i Moskva at Kina «forstår og støtter Russland» spesielt «når det gjelder situasjonen i Ukraina», ifølge New York Times.

Zhanshus uttalelser anses som Kinas sterkeste støtteerklæring så langt. Kinesiske myndigheter har trådt varsomt rundt konflikten og statsstyrte kinesiske medier har også i liten grad gjengitt Zhanshus uttalelser under Russland-besøket.

Iran-besøk

Torsdag skrev Xi under på en avtale med Usbekistan om et investeringssamarbeid verdt 15 milliarder dollar, tilsvarende rundt 150 milliarder norske kroner.

Putin varslet torsdag at en delegasjon på 80 større selskaper skal besøke Iran neste uke, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA.

Når det gjelder Pakistan, varslet Putin villighet til å bygge ut rørledninger for gass til landet. Deler av infrastrukturen er allerede på plass, ifølge Putin.