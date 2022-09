GODT KJENTE: Vladimir Putin og Alla Pugatsjova i forbindelse med overrekkelsen av en orden i Kreml i 2014. Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov har tidligere sagt at de to er godt kjente.

Russisk popdiva hånes etter Putin-kritikk

Det er sterke reaksjoner etter at Russlands popdiva Alla Pugatsjova (73) kritiserte Putins krig i Ukraina søndag. Kreml nekter å kommentere utspillet.

Publisert: Nå nettopp

– Pugatsjova er en viktig stemme. Jeg tror at dette gjør inntrykk på folk. Hun har gjennomslagskraft, sier Mette Skak, Russland-ekspert ved Aarhus universitet, til VG.

Sangstjernen er kanskje Russlands største kjendis – og mannen Maksim Galkin tilhører også topp 10.

Søndag fordømte hun president Vladimir Putin for hans krigføring i Ukraina og sa at han gjør Russland til en pariastat.

– Det er drap på våre gutter for illusoriske mål som gjør vårt land til en pariastat og gjør livet vanskelig for våre borgere, skrev hun i sosiale medier.

POLITISK: Ved presidentvalget i 2012 engasjerte Pugatsjova seg for Mikhail Prokhorov, en milliardær som for nordmenn er mest kjent som tidligere president i det russiske skiskytterforbundet.

Hun krevde samtidig å bli stemplet som «utenlandsk agent» etter at russiske myndigheter nylig ga hennes mann, TV-kjendisen og komikeren Galkin, den merkelappen. «Utenlandsk agent» er en måte å stemple kritikere av Putin på, og innebærer en rekke innskrenkninger og arbeidskrevende prosedyrer.

Politiet har også innledet sak mot Galkin for å ha brutt loven om at det er forbudt å komme med «fake news» om de væpnede styrker. Han risikerer opptil syv års fengsel. Galkin er født i Odesa i Ukraina.

Norge sluttet seg nylig til en EU-erklæring om denne loven. Der heter det at Russland bryter «internasjonal lov for å sikre menneskerettigheter».

Pugatsjova blir mandag møtt med kritikk både fra politikk og kultur i Russland. Derimot vil ikke Putin-regimet kommentere saken:

– Dette spørsmålet er ikke relatert til Kreml på noen måte. Derfor vil jeg ikke kommentere det, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge Tass.

På «museum»

Den kjente politikeren Pjotr Tolstoj, en av drivkreftene bak innføringen av loven om «utenlandske agenter», har derimot gått til kraftig angrep på Pugatsjova i Podjom:

– Jeg beklager at Pugatsjova, tidligere landets mest populære sanger, har mistet kontakten med virkeligheten og er solidarisk med dem som ønsker at Russland skal tape, sier politikeren, som også er nestleder i parlamentet.

– Hennes plass er nå i det historiske museet for Sovjet-tiden. Sannsynligvis er det tristeste for en kunstner å slutte å føle for sitt land og sitt folk, å falle ut av fedrelandets historie.

KRITISERER: Den kjente Putin-politikeren Pjotr Tolsjoj slår kraftig tilbake mot Pugatsjovas kritikk av krigen.

Den kjente skuespilleren Marija Sjuksjina kritiserer Pugatsjova på sin Telegram-kanal:

– Hvorfor bestemmer Pugatsjova at våre soldater, som forsvarer det russiske folk i Donbas og i sitt land, er mindre intelligente enn henne og ikke forstår hvorfor de ofrer sitt blod, spør hun, gjengitt av Moskovskij Komsolets.

– Ingen av dem som er ved fronten, mener at målet for spesialoperasjonen er «illusorisk», skriver Sjuksjina – og bruker altså det samme ordet som Pugatsjova.

Sensurerte Pugatsjova

Rapperen Timati mener at Pugatsjova «tilsøler sitt kjære land» og minner om at hun har jobbet halve livet for den Kreml-tro kanalen Pjervyj, og at det var grunnen til at hun har blitt elsket i hele Russland.

De gravende journalistene i Agenstvo, gjengitt av det uavhengige nettstedet Meduza (som også har merkelappen «utenlandsk agent), avslører mandag at de store, Kreml-tro mediene ikke gjenga hele meldingen til Pugatsjova i sine nyhetsartikler.

De peker på at mediene bare har tatt med den delen som gjelder at hun ber justisdepartementet stemple henne som «utenlandsk agent» som sin mann - men at de har utelatt den delen der hun skriver om russiske soldater som dør for «illusoriske mål» og at Russland blir gjort til en «pariastat».

– Agenstvo skriver at det er andre gang på kort tid de Kreml-tro mediene sensurerer Pugatsjova. Det skjedde også da hun kritiserte «moderne politikere» under begravelsen til Mikhail Gorbatsjov, skriver Meduza.

Financial Times’ Moskva-sjef Max Seddon la ut denne tweeten om Pugatsjova:

– Ved at Pugatsjova trer klart fram som en motstander av krigen og med slagkraftige argumenter, er dette en kritikk som har en viss klangbunn, sier Mette Skak ved Aarhus Universitet til VG.

– Det kan vekke den russiske offentlighet til å forstå at det går dårlig i krigen, og at det begynner å bli farlig å bli farlig å bli sendt til fronten. Det er en fare for at soldatene ikke kommer hjem i live. Jeg tror det hun sier vil ha gjennomslagskraft, fordi hun er mer folkelig enn operasangeren Anna Netrebko, som også har uttalt seg kritisk. En skal ikke overdrive kulturpersonlighetenes betydning, men jeg føler meg overbevist om at dette gjør inntrykk på folk, sier Mette Skak.

PS: Ekteparet Pugatsjova/Galkin oppholdt seg i Israel i vår, men kom tilbake til Russland i august og er trolig der nå. Dette er første gang hun uttaler seg offentlig om krigen.