Vladimir Putin under en militærøvelse i 2017. Til høyre sjefen for de væpnede styrker, Valerij Gerasimov.

Kritikken mot Putin spriker: Flere ber om hardere angrep

Stadig flere russere kritiserer krigen. Men mens noen mener at Moskva bør innrømme tap, mener andre at de bør gå enda hardere til verks. Gjerne mot sivile i Ukraina.

Etter at det i helgen kom fram flere kritiske uttalelser om krigen, fremførte den kjente filmregissøren og Putin-lojale Karen Sjakhnazarov oppsiktsvekkende kritikk på et talkshow på den viktige TV-kanalen Rossija-1 – attpåtil i programmet til den kjente Putin-propagandisten Vladimir Solovjov.

– Vi må erkjenne nederlaget vi har lidd i Kharkiv-regionen. Et nederlag har en betydning når du erkjenner det og trekker nye konklusjoner. Og hvis du ikke erkjenner det, så får du et nytt nederlag, som kanskje er enda mer ødeleggende, sier mannen som hele tiden har støttet Putins krigføring, både nå og under invasjonen på Krim i 2014.

– Kan bli fatalt

– Ingen kan stoppe denne krigen, fordi den var historisk nødvendig ... hverken Vladimir Vladimirovitsj (Putin) eller Zelenskyj eller Vesten kan avslutte denne krigen. Denne krigen kan bare ende med nederlaget til en av sidene. For oss kan dette nederlaget vise seg å bli fatalt. Vi bør forstå at det kan føre til oppløsning av landet, fortsetter den kjente filmmannen, her publisert gjennom Russian Media Monitor:

Sjakhnazarov minte til og med om vinterkrigen 1939–40, der lille Finland ytte voldsom motstand mot overmakten.

Men svært mange russere mener tvert om at Russland nå må vri til skruen enda hardere.

USAs ambassadør til Moskva under Barack Obama, Michael McFaul, skriver på Twitter:

– Russiske nasjonalister krever ikke at Putin skal styrtes. De ber Putin utvide krigen. Og ikke la deg lure. Dette er ikke «uavhengige» stemmer på russiske statlige mediekanaler. De prøver å legge grunnlag for mer krig og mer terrorisme, ikke mindre.

– Nytt nivå

Den kanskje fremste talsmannen for å være hardere i klypene er tidligere president Dmitrij Medvedev, som nå har rollen som nestleder i det nasjonale sikkerhetsrådet, som har stor makt.

Hvis vestlige land «fortsetter å pumpe Ukraina full med de farligste typer våpen», vil «militære operasjonen bli flyttet til et nytt nivå», skriver han på Telegram.

– Synlige grenser og potensiell forutsigbarhet hos partene i konflikten vil forsvinne, skriver Medvedev – som tidligere har sagt at Russland kun kan komme til å ty til atomvåpen dersom landets eksistens er truet.

Lederen i parlamentet, Vjatsjeslav Volodin, er en annen hardliner.

– Kyivs handlinger bringer verden på randen av en atomkatastrofe. Vi kan ikke tillate dette, sier han ifølge RIA Novosti.

Volodin hevder at denne faren rettferdiggjør Putins «spesialoperasjon» i Ukraina.

HARDLINERE: Fra høyre parlamentslederen Vjatsjeslav Volodin, Vladimir Putin og tidligere president Dmitrij Medvedev.

Kommunistlederen Gennadij Ziuganov, som gjennom mange år har vært en sikker støttespiller til Putin, sa denne uken at «spesialoperasjonen er i virkeligheten en krig» og at det må «full mobilisering til».

Men en talsperson for kommunistpartiet har i ettertid prøvd å slukke den brannen ved å si at Zjuganov mente at «økonomien og det politiske systemet skulle mobiliseres, ikke folket».

Putins talsmann, Dmitrij Peskov, har også sagt at «mobilisering ikke er tema nå».

Vil ramme sivile

Flere av de fremste Putin-propagandistene diskuterte på den viktige TV-kanalen Rossija-1 hvordan de kan ramme Ukraina hardere. For eksempel hindre at folk flest får strøm og vann. Altså ødelegge sivil infrastruktur.

– Det kunne bli gjort lett og raskt. Så folk spør meg hvorfor vi ikke gjør det, sier den mektige medietoppen Margarita Simonjan i programmet, som gikk på den russiske hovedkanalen, her i et utdrag publisert av Russian Media Monitor:

En ukrainsk ekspert, Oleg Savitskij, hevder at Russland ikke vil klare å ødelegge el-systemet i Ukraina fullstendig uten å bruke atomvåpen, kommer det fram i et intervju med theins.ru.

Michael McFaul tror at tiden er i ferd med å renne ut for Vladimir Putin – etter 22 år som Russlands sterke mann. Om Vesten fortsetter å støtte Ukraina:

– Nå er øyeblikket kommet for den demokratiske verden for å gi ukrainerne de våpnene de trenger for å stoppe inntrengerne. Det er nå det skjer. Utnytt fordelen nå og gå «all in» for seier, skriver den tidligere Moskva-ambassadøren, som nå er professor ved Stanford-universitetet.

Henlegger sak

Det vekker oppsikt i Russland onsdag at retten henlegger saken mot en kjent skuespiller, Kristina Asmus. Hun skrev på Instagram:

– Frykt og smerte. Vær så snill å stoppe dette. Nei til krig!

Det hører med til sjeldenhetene at slike saker blir henlagt, og rettssaken var lukket, melder Mediazona.

I en statistikk, gjengitt av Mediazona, fremgår det er åpnet saker mot 4035 russere etter at loven om «forbud mot å diskreditere de væpnede styrker» ble innført da krigen startet. Antallet saker per uke har gått jevnt ned siden mai.

Vil redde Putin?

Denne uken ble det kjent at lokalpolitikere i St. Petersburg-bydelen Smolninskij har skrevet et brev til parlamentet i Moskva der de ber om at Vladimir Putin blir stilt for riksrett for forræderi.

Onsdag er det blitt kjent at retten har bestemt at guvernøren får rett til å oppløse bydelsrådet, der disse politikerne sitter.

Den amerikanske tenketanken ISW skriver onsdag at de mener hovedmålet med å tillate kritikk av krigen, er å flytte ansvaret fra Putin til de militære lederne, inkludert forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Så da er det kanskje grunn til igjen å sitere Karen Sjakhnazarov fra Rossija-1-programmet:

– Våre væpnede styrker var etter mitt skjønn ikke forberedt. Det var Ukrainas.