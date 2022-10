EKSPERIMENT: Denne fengselsavdelingen i det delstatlige fengselet SCI Chester utenfor Philadelphia i Pennsylvania har tatt i bruk prinsipper fra skandinavisk kriminalomsorg.

«Lille Skandinavia»: Et lite stykke Norge i amerikansk fengsel

CHESTER (VG) Med kjøkken, strykebrett og eneceller skal avdelingen gjøre fengselslivet så normalt som mulig. Men det som trolig utgjør en større forskjell, er vanskeligere å få øye på.

Publisert: Nå nettopp

– Vi kaller dem «beboere» her, sier fengselsbetjent David Lemmon om de innsatte fangene på alt fra livstidsdommer til kortere straffer.

Et stort norsk riksvåpen, malt av innsatte, ruver på veggen over ham.

Dette er «Little Scandinavia», en amerikansk fengselsavdeling etter modell av norsk og skandinavisk kriminalomsorg.

Til forskjell fra de andre avdelingene til fengselet SCI Chester, rett utenfor Philadelphia i Pennsylvania, finnes det et kjøkken beboerne – de innsatte – kan lage sin egen mat i.

De slipper å dele de små cellene med en annen, i taket er det montert lyddempende plater og klærne er grønne og mer komfortable enn de burgunderrøde andre innsatte på andre avdelinger må gå med.

RELASJON: Mens det er strenge regler for å lage for tette bånd mellom ansatte og innsatte i amerikanske fengsler, utforsker Lille Skandinavia-avdelingen langt tettere oppfølging fra de ansatte.

– Friheten er det eneste vi har tatt

Lederen for avdelingen, Patricia Connor-Council, kaller det et forsøk på å skape et så normalt liv som mulig.

– Prinsippet er at vi vil at alle beboere på denne avdelingen skal forstå at mens du er her, så er friheten det eneste vi har tatt fra deg, sier hun.

Verdigheten er noe av det første som ryker, mener hun, når man for eksempel må gå på do i cellen mens den du deler den med også er der.

– Når du drar fra Lille Skandinavia, så drar du med håp, mener Connor-Council.

I 2019 dro en gruppe ansatte fra SCI Chester på besøk til norske fengsler i regi av Pennsylvania-universitetet Drexel. I kjølvannet startet arbeidet med å etablere noe etter skandinaviske prinsipper i delstaten.

Etter å ha vært på vent under pandemien, åpnet avdelingen nå offisielt i vår.

GJENGANGER: 32-åringen har vært i flere forskjellige fengsler, men har tre barn på utsiden. Han opplever selv at han merker personlig utvikling som følge av å være på Lille Skandinavia.

– Ro i sjelen

– For noen måneder siden hadde jeg nok ikke klart å sitte her og snakke med dere om hva som skjer med meg, sier en innsatt på 32 år.

Han har vært arrestert seks ganger i sitt liv, sonet flere dommer og sitter nå på en treårig straff.

– Bare det å sitte der borte å lese avisen. De hjelper deg å lage mat. Du får hjelp til å håndtere pengene dine. Du får ro i sjelen av å ha din egen celle, sier 32-åringen.

Men den største forskjellen er relasjonen til de ansatte, mener han.

– De setter seg faktisk ned med deg. Jeg strever med å lese, men har en kontaktbetjent som hjelper meg me det. Jeg har klart å begynne å jobbe med meg selv, sier han.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle forandre meg, men jeg får hjelp her til å forstå det.

RIKSVÅPENET: Fengselsbetjentene David Lemmon (f.v.), David Baxley og en som bare her omtales ved fornavnet Ellis.

Forventet levealder: 59 år

En vanlig avdeling på SCI Chester har 128 innsatte i tomannsceller og én fengselsbetjent på jobb.

Lille Skandinavia skal, når den blir fylt helt opp i løpet av høsten, ha 64 innsatte og fire betjenter på jobb.

Resultatet er et svært merkbart forskjell i lydnivå, muligheten til å følge opp innsatte og, ikke minst: Stress.

Forventet levealder for en amerikansk fengselsbetjent er 59 år, 16 år lavere enn det nasjonale gjennomsnittet.

– Alt vi kan gjøre for å redusere det, er en seier. Stresset på andre avdelingene manifesterer seg ikke her, sier fengselsbetjent Lemmon.

Mens man blir fengselsbetjent på fem uker i USA, tar utdanningen to år i Norge.

– Det var et kultursjokk å forstå hvor mye de ansatte ble investert i, sier Madeline Quinn, nestleder ved SCI Chester.

1 / 2 CELLE: Slik ser en vanlig celle ut i SCI Chester. På de andre avdelingene ville det vært en køyeseng her og to innsatte måtte ha delt et areal «ikke større enn et bad i vanlige folks hjem», som en innsatt beskrev det. SELVPLEIE: Eiendelene til en 32 år gammel beboer ved Lille Skandinavia. forrige neste fullskjerm CELLE: Slik ser en vanlig celle ut i SCI Chester. På de andre avdelingene ville det vært en køyeseng her og to innsatte måtte ha delt et areal «ikke større enn et bad i vanlige folks hjem», som en innsatt beskrev det.

Forsker på tilbakefall

– Norge utgjør på mange måter det perfekte eksemplet for hvordan et humant fengsel kan se ut i den vestlige verden, mener mange, sier Jordan Hyatt, professor i kriminologi ved Drexel University.

Sammen med sosiolog Synøve N. Andersen fra Universitetet i Oslo foreslo han prosjektet for fengselsledelsen i Pennsylvania, og nå forsker de på ulike sider ved avdelingens indre liv og etter hvert ytre resultater.

– Akkurat nå er vi opptatt av det som skjer inne på avdelingen, men etter hvert vil vi se at nok personer har sluppet ut og da vil finne ut om det å være på denne avdelingen påvirker tilbakefall til kriminalitet, sier Andersen.

De innsatte som er på avdelingen blir valgt ut gjennom loddtrekning, for å sikre et utvalg som kan være sammenlignbart med de andre avdelingene i SCI Chester.

AKVARIUM: Avdelingen har et akvarium, møbler som ligner mer det man ser i offentlige institusjoner utenfor fengsel og gir tilgang til aviser – som på et venterom.

Enorme forskjeller

Men er en firedobling av ansatte og en halvering av antallet beboere som får plass på en avdeling virkelig bærekraftig?

Pennsylvania er en av delstatene i USA med aller høyest andel av befolkningen bak murene, og USA som nasjon har allerede verdens høyeste andel.

Foruten varetekt, har Pennsylvania over 36.000 til soning av en befolkning på 12,9 millioner. Norge har 3600 fengselsplasser til 5,4 millioner innbyggere.

– Hele den norske fengselspopulasjonen kunne fått plass i ett fengsel i Pennsylvania. Størrelsen vil nok forhindre at denne modellen blir slik det skal gjøres, men det kan være en plass for en avdeling som dette i mange fengsler, sier Hyatt.

GITTER: Lille Skandinavia er også et fengsel.

– Skifte balansen

Fengselets nestleder, Madeline Quinn, mener det må til mer enn «fin maling og mat» for å oppnå reell forandring.

– Lovene som holder folk fengslet må endres. Det er den grunnleggende årsaken, uansett hva vi gjør her inne. Men jeg er ikke imot dette på noe vis, vi må ta i bruk alt vi kan, sier hun og viser til at en livstidsdom i Pennsylvania er betyr å sone til du dør.

Forskerne forklarer at målet er å undersøke om et mer humant fengsel i seg selv kan ha en nytteverdi. Dette i motsetning til den tradisjonelle ideen om at straff ikke er straff uten harske forhold, fysisk og mentalt.

– Det vi prøver er å skifte balansen litt for å utforske om fengsel kan være noe annet enn bare straff? Kan man bruke tiden i fengsel på en annen måte, og hva betyr det for folk? Både mens de er i fengsel og etterpå, sier Andersen.

De fremhever også betydningen av mindre belastning på ansatte og mer kontakt med de innsatte.

– Det har blitt veldig klart gjennom dette prosjektet at opplevelsen til de ansatte og de innsatte henger uløselig sammen, sier Hyatt.

1 / 3 TUNFISK: 51-åringen har akkurat laget seg et tunfisksmørbrød. RÅVARER: Andre innsatte får utdelt masseproduserte måltider. Her kan de bestille sine egne råvarer, såfremt de utfører jobbene de er satt til å gjøre i fengselet. KJØKKENET: De beste samtalene finner sted over et godt måltid. forrige neste fullskjerm TUNFISK: 51-åringen har akkurat laget seg et tunfisksmørbrød.

Kokebøker og spareribs

På kjøkkenet til Lille Skandinavia har en 51 år gammel innsatt akkurat laget seg en tunfiskbagett.

Vi spør hva han liker best ved å bo på avdelingen, etter svært lang tid bak murene.

– Cookin’, svarer han.

Lasagne, ostekaker og spareribs til Philadelphia Eagles-kampen i amerikansk fotball, laget av råvarer beboerne her får lov til å bestille selv – til forskjell fra de andre innsatte.

– Jeg lærte å lage mat her. Da jeg ble utvalgt til å komme hit, fikk jeg familien min til å bestille kokebøker til meg, sier 51-åringen.

Han har vært her lenge, og vi får ikke lov til å spørre hvor lenge han har igjen. Seks av Lille Skandinavia-beboerne er på livstidsdom.

51-åringen kaller det en «liten følelse av normalitet».

– Friheten til å kunne være for seg selv, komme seg litt vekk. Gå inn i cellen og tenke, sier han.