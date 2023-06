1 / 2 HYSJ-HYSJ: Ukrainske soldater ved fronten ønsker stillhet rundt sine operasjoner, heter det i en ny PR-video fra det ukrainske forsvaret. HYSJ-HYSJ: Ukrainske soldater ved fronten ønsker stillhet rundt sine operasjoner, heter det i en ny PR-video fra det ukrainske forsvaret. forrige neste fullskjerm HYSJ-HYSJ: Ukrainske soldater ved fronten ønsker stillhet rundt sine operasjoner, heter det i en ny PR-video fra det ukrainske forsvaret.

Ukraina-offensiven: − Avgjørende for å lykkes

Russland hevder å ha slått tilbake første bølge av en ukrainsk offensiv. Viser nye bilder at kampene er i gang, eller det bevisst villedning?

De første meldingene om en ukrainsk motoffensiv kom i april.

Nå er sommeren i gang, og det kom aldri noen «våroffensiv», til tross for at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj flere ganger har hevdet at offensiven er i gang.

Senest i helgen hevdet Zelenskyj at «vi er klare», mens en av hans rådgivere slo fast at Ukraina fortsatt trenger flere våpenleveranser.

På en PR-video fra det ukrainske Forsvaret, tvitret av blant annet Anton Herasjtsjenko, rådgiver til den ukrainske innenriksministeren, kan man se ukrainske soldater ved frontlinjen gjøre «hysj-hysj»-tegnet.

«Planer elsker stillhet. Det blir ingen kunngjøring av når det begynner», står det.

Taktikken er ikke overraskende, forklarer Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Operasjonell sikkerhet er avgjørende for å lykkes. Det kan bety stor forskjell i tap av liv, og skille mellom en vellykket og mislykket operasjon, sier Røseth til VG.

Å kunne overraske russerne er avgjørende for ukrainsk suksess.

At det florerer rykter om hvor langs den 1500 kilometer lange frontlinjen at angrep vil komme, kan være skadelig, dersom troverdig informasjon lekker ut.

– Det er nok ingen intern forvirring på ukrainsk side, men en klartenkt strategi. De vet at krigens gang videre kan bli avgjort av om denne offensiven lykkes.

UKRAINSK ANGREP: Dette bildet er frigitt av de ukrainske styrkene, og skal vise et angrep mot en russisk posisjon.

Hva viser kampbildene

Det ukrainske Forsvaret har mandag frigitt nye dronebilder (se over) som skal vise ukrainske stridsvogner som ødelegger russiske posisjoner ved frontlinjen i Donetsk.

Men også det russiske forsvarsdepartementet har sendt ut en billedserie (se under) av det som skal være kamper i Donetsk.

Her kan man skimte det som skal være ukrainske stridsvogner som blir truffet av russisk ild, i det de forsøker å angripe en russisk posisjon.

Natt til mandag hevdet Russland at Ukraina allerede har innledet offensiven, med seks mekaniserte infanteribataljoner og to stridsvognbataljoner.

– Fiendens mål var å bryte gjennom forsvarslinjene våre i det de mener er frontens mest sårbare sektorer. Fienden oppnådde ikke sine mål, heter det i den russiske uttalelsen.

HEVDER DETTE ER ET MOTANGREP: Disse bildene fra det russiske forsvaret skal vise at de stanser et ukrainsk motangrep.

Ukraina avviser

Videre heter det at 250 ukrainske soldater ble drept, og at 16 stridsvogner, 21 pansrede kjøretøy og flere stormpanservogner ble ødelagt, melder NTB.

Det ukrainske forsvaret avviser at disse bildene avslører et større angrep, og hevder det hele er et ledd i russisk propaganda.

Tom Røseth påpeker at det er for tidlig å si sikkert hva dette angrepet eventuelt har vært en del av.

– Jeg er avventende og kritisk til den russiske informasjonen. Hvis Ukraina hadde iverksatt den fulle motoffensiven, så hadde man nok merket det på en annen måte, sier han.

Røseth mener russerne muligens kan ha stanset et ukrainsk «nålestikksangrep».

– Det er mulig at ukrainerne har forsøkt å teste hvor den russiske frontlinjen er mest sårbar, mener Røseth.

Etterretningseksperten påpeker at det har en egen verdi å skape usikkerhet rundt motoffensiven, fordi det tvinger russerne til å holde høye beredskap i lang tid, i et stort område.

Info Våroffensiven som lot vente på seg 26. april: Det ukrainske forsvaret vil få de våpen de trenger i tide for en kommende motoffensiv, lovet øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Europa, general Christopher Cavoli, da han redegjorde for Kongressen i Washington om leveransene av våpen til Ukraina. 28. april: Ukraina er i ferd med å ferdigstille forberedelsene på en motoffensiv mot russiske styrker, sa forsvarsminister Oleksij Reznikov. – Når gud vil det, været tillater det og offiserene tar avgjørelsen, gjør vi det, sa Reznikov. 1. mai: Ukrainas forberedelser av den varslede våroffensiven for å gjenerobre russisk-okkuperte områder, er inne «i de siste fasene», ifølge forsvarsministeren. 11. mai: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet trenger mer tid før det kan starte motoffensiven mot Russland. – Så vi må vente. Vi trenger fortsatt litt tid. Vi ville mistet mange mennesker, sa han som forklaring. 25. mai: Ukrainas lenge varslede våroffensiv for å gjenerobre russiskokkuperte områder er nå i gang, sier en rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj. – Motoffensiven har pågått i flere dager, sier Mykhajlo Podoljak i et intervju med italiensk TV. Kilde: NTB Vis mer

EKSPERTER: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Stabsskolen i Forsvaret, og Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Villedningens verdi

Hovedlærer ved Stabsskolen i Forsvaret, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, påpeker at det å villede fienden har stor verdi.

– Ukraina ønsker å skape mest mulig usikkerhet om når, hvor og hvordan motangrepet vil komme. En ting er uttalelser fra toppledere som Zelenskyj, noe annet er hva de gjør på bakken, sier Karlsen.

Han viser til at Ukraina i fjor høst først angrep i flere måneder mot Kharkiv i sør, og lanserte det som en stor offensiv, før de drev russerne fra skanse til skanse etter et lynangrep i Kharkiv i nord.

Innen året var omme, hadde Ukraina også vunnet tilbake Kherson by.

– Det blir vanskeligere nå, fordi russerne går ikke på samme tabbe to ganger, og fordi frontlinjen står tettere, forklarer Karlsen.

