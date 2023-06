PRESIDENT: Vladimir Putin fotografert under et digitalt møte før helgen.

Kreml: «Krigstale» fra Putin var falsk

Flere russiske radiostasjoner skal ha blitt hacket og en radiotale av «president Putin» har blitt overført. I talen het det at Ukrainas hær hadde invadert tre regioner på grensen til Russland.

En rekke Kreml-kontrollerte medier melder dette, og presidentens talsmann Dmitrij Peskov bekrefter at det var en falsk appell fra Putin. Saken omtales også av de uavhengige russiske mediene.

– Ja, det er hacket. Vi vet om det. Nå blir radiostasjonene raskt informert om dette, sier Kreml-talsmannen ifølge Tass.

– Det var definitivt ingen tale. Jeg vet at blant annet radiostasjonen Mir ble hacket. Nå er dette eliminert. Kontrollen over radiostasjonene er gjenopprettet, ifølge Peskov.

Det er radiostasjoner i grenseområdene mot Ukraina som skal være hacket.

– Formålet med provokasjonen er å så panikk blant lokalbefolkningen, skriver Lenta.

Blir bedt om å evakuere

I «talen» heter det at Ukrainas væpnede styrker har invadert regionene Kursk, Belgorod og Brjansk, og at krigslov er innført i disse områdene. Det heter også at det er innført en generell mobilisering. Innbyggerne blir bedt om å evakuere dypere inn i Russland enn de bor nå.

Det uavhengige mediet Meduza skriver at det var radiostasjoner i regionene Rostov, Belgorod og Voronezj som ble hacket. De hevder også at kabel-tv-sendinger på Krim-halvøya har blitt hacket.

Den kjente politikeren og reality-stjernen Ksenija Sobtsjak siterer fra talen på sin Telegram-side:

– Russere, brødre og søstre, i dag klokken 04.00 invaderte ukrainske tropper, bevæpnet av NATO, med samtykke og støtte fra Washington territoriene til Kursk-, Belgorod- og Brjansk-regionene.

Hun siterer videre at han har beordret krigslov.

– Fienden vil bli beseiret, seieren blir vår, siteres «Putin» på videre.

Flere angrep mot russisk territorium

Det har de siste ukene vært flere angrep på russisk territorium.

Russland hevder det er ukrainske sabotører, men russiske grupper i opposisjon til Kreml hevder at det er de som har stått bak.

Ukrainske myndigheter hevder at de ikke har noe med angrepene å gjøre. Ifølge russiske myndigheter har det vært både drepte og sårede i angrepene.