Ni år gamle Sofia

vil ikke slippe

tak i storesøsteren. – Ikke reis fra

meg, sier hun

mens tårene

triller.

KRIGEN I UKRAINA

En lillesøsters farvel

En lillesøsters farvel

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VOVCHANS’K (VG) Familien på fire har overlevd syv måneder med russisk okkupasjon.

Nå må de likevel skilles fra hverandre.

Anastasia (19) skal forlate mamma, pappa – og lillesøster Sofia.

Under okkupasjonen har de fire familiemedlemmene bodd tett sammen. Nesten ikke gått utenfor døren.

Men nå som grensebyen er frigjort, skal storesøsteren evakueres fra de nesten daglige russiske angrepene, som fortsatt rammer Vovchans’k.

Ukrainske styrker klarte å drive ut russerne 11. september, men det er fortsatt ikke trygt – byen treffes jevnlig av raketter og artilleri fra russisk sidde.

Grensen mot Russland er bare noen få kilometer unna.

Vovchans’k var en av de første byene som ble tatt av naboen i øst, rett etter invasjonen i februar.

– Jeg skal ringe deg, ikke vær bekymret.

Anastasia forsøker å trøste Sofia. Men lillesøsteren vil ikke slippe taket. Roper at hun ikke må forlate fra dem.

Hun ber Anastasia om å klemme kosebamsen sin en gang til.

I begynnelsen av september innledet ukrainske stryker en motoffensiv i Kharkiv fylke.

I løpet av kort tid klarte de å gjenerobre 8500 kvadratkilometer, og samtidig presse de russiske soldatene tilbake over grensen, og lenger sør mot Donbas.

I sentrum av Vovchans’k står et gammelt, sovjetisk jagerfly på en sokkel midt på torget. Ved et hushjørne sitter to gutter og selger bensin fra store plastkanner.

Sammen med frivillige fra organisasjonene Rescue Now og Eventroom har VG kjørt fra dør til dør og hentet de som vil komme seg ut av byen.

Grensebyen er isolert. Strømmen er borte. Det er dårlig med mobildekning. Og så er det angrepene fra den russiske siden av grensen: Enkelte dager smeller det mange ganger, andre dager er det helt stille.

Uforutsigbarheten gjør at folk vil komme seg bort.

Frykten er også der for at russiske soldater kan komme tilbake.

Byen har vært overlatt til seg selv i syv måneder nå, okkupert av russerne og avskåret fra resten av Ukraina.

Veiene hit er bombet i stykker. Reisen fra storbyen Kharkiv skulle tatt litt over en time i bil. Nå tar den nesten seks. På veier som nesten ikke eksisterer.

Forbi forlatte russiske stridsvogner, utallige kontrollposter med ukrainske soldater og politi, forbi uendelige forlatte jorder der visne solsikker er i ferd med å falle til bakken.

Og her, under hard kontroll av russiske soldater, har Anastasia, lillesøsteren Sofia og deres foreldre forsøkt å leve et liv.

– Jeg må komme meg ut herfra. Det er ingen ting her. Ikke strøm, ingen telefon, ikke internett, ikke noe arbeid. Jeg skal egentlig studere.

– I syv måneder har jeg vært hjemme og ventet på at vi skal bli frigjort, forteller Anastasia.

Hun setter seg inn i bussen sammen med bestemoren Valentina som skal frakte de og 20 andre evakuerte til storbyen Kharkiv. Mens mamma, pappa og lillesøster Sofia står igjen.

Der skal de gjennom intervjuer med det ukrainske sikkerhetspolitiet. Det gjøres for å sikre at ingen er russere som forsøker å komme seg inn i landet.

Anastasia studerte til å bli dataingeniør ved universitetet i Kharkiv før krigen. Så kom coronapandemien. Hun måtte reise hjem og følge undervisningen via nettet. Tre dager før hun skulle returnere til universitetet, invaderte Russland.

– Jeg våknet opp en morgen og så russiske stridsvogner på gaten. Jeg trodde aldri det ville skje. Vi er jo naboer. Vi har familie som bor i Russland, sier Anastasia.

Livet under okkupasjon var som å være i en liten boks. Folk var redde for å forlate husene og leilighetene sine. De satt sammen, delte de siste ryktene.

– Det var ikke mulig å flykte herfra tidligere. Byen ble isolert. Det kom ingen forsyninger inn. Og etter frigjøringen var bombingen så intens at jeg ikke kunne flykte.

– Vi var sammen i huset vårt, oss fire. Snakket om fremtiden, og om hvordan vi skulle klare neste dag, forteller Anastasia.

Husdyrene, hagen og åkerflekken gjorde at familien hadde mat. Det er også grunnen til at det kun er 19-åringen, sammen med bestemoren, som evakueres denne dagen. Foreldrene vil ikke forlate alle dyrene.

Men når gruppen som skal få Anastasia ut av byen spør om de vil reise med, svarer pappa Volodymyr:

– Blir det en mulighet å reise senere, vil vi kanskje gjøre det. Men nå klarer vi ikke forlate dyrene våre.

Noe av det tyngste for Anastasia var håpet.

Hver eneste dag ventet hun på de ukrainske soldatene. At de skulle frigjøre byen så de kunne åpne dørene til husene sine igjen.

Mens de ventet, holdt de dørene stort sett lukket.

Anastasia og lillesøsteren forsøkte å få tiden til å gå. De to er nære. De kom seg til biblioteket og fikk tak i noen bøker.

Når våren kom, lekte de på jordene bak huset der de ikke kunne se de russiske soldatene. Storesøster Anastasia filmet Sofia. Så brukte de tiden inne til å klippe sammen små videoer:

De bestemte seg for å lage et teaterstykke; Alice in Wonderland.

De brukte tiden på å sy kostymer, øvde på historien, planla en forestilling i hagen.

Men så raknet alt.

Bombene gjorde at de ikke kunne gjennomføre den lille forestillingen.

Det ble for farlig.

– Sofias barndom ble tatt fra henne når Russland invaderte. Men vi gjorde alt vi kunne for at hun skulle få lov til å være et barn. Som å forberede skuespill og lage små videofilmer av oss med mobiltelefonene våre.

Evakueringen i Vovchans’k denne dagen er ikke unik. Hver eneste dag, med fare for sitt eget liv, gjennomfører frivillige og organisasjoner over hele Ukraina evakueringer av sivile.

Rescue Now har siden krigen brøt ut hentet ut over 17.000 mennesker og gitt hjelp til over 67.000 familier i Kharkiv, Donetsk og Luhansk.

– Vi forsøker å evakuere så mange som mulig. Barn, kvinner, dyr og skadede sivile. Spesielt stedene som ligger ved frontlinjen. Det er viktig å få folk vekk derfra på grunn av kamphandlingene, sier koordinator for evakuering i Rescue Now, Heorhii Zeikov.

I tillegg til evakuering, gir de råd til folk som forsøker å komme seg ut av områdene som er okkupert av Russland. Rundt 200 sivile bidrar i arbeidet.

– De setter sitt eget liv i fare ved å gjøre dette. I hver by og landsby vi besøker, kjører vi fra adresse til adresse for å hente ut folk. Fra kjellere, fra boliger, leiligheter og gjemmesteder, forteller han.

Vi har stoppet i et veikryss i utkanten av Vovchans’k. Ut av den røde porten kommer Nelya med to bæreposer. I dag skal hun forlate byen hun har bodd i hele sitt liv.

– Jeg er redd. Den russiske grensen er bare noen kilometer unna, og de bomber oss hele tiden, sier hun.

Livet under russisk okkupasjon var preget av mangel på det mest basale. Som mat og medisiner.

Alt ble snudd på hodet for Nelya.

– Livet her var fantastisk før krigen. Akkurat som livet deres er i Norge. Men i syv måneder kom det ingen forsyninger inn i byen vår. Vi måtte klare oss selv. Russerne delte ut medisiner én dag i løpet av denne tiden, forklarer hun.

Hun vil ikke forlate huset og hagen sin. Men å bli igjen er ikke lenger noe alternativ. Frykten har satt seg helt inn i hjertet.

– Hva skal jeg gjøre nå? Hele mitt liv handler om denne byen. Nå må jeg forsøke å starte et nytt.

Kolonnen med busser og varebiler forlater Vovchans’k i det solen skal til å slukke lyset. Denne dagen var rolig. Ingen russiske bomber. Men for innbyggerne som er igjen, kan morgendagen igjen handle om å gjemme seg i kjellere.

Sånn er livet for de som blir igjen ved den russiske grensen.

Dagen etter møter vi Anastasia på en skole i Kharkiv. Der har hun og bestemoren fått en seng. De har nettopp gjennomført et intervjue med den ukrainske sikkerhetstjenesten. Nå skal de forsøke å finne et sted å bo. Ordne dokumenter og komme i gang med studiene igjen.

Kvelden før snakket hun med lillesøster Sofia på telefon:

«Jeg sender deg søte klemmer storesøster. Det skal gå bra med meg».

Anastasia gråt av lettelse da hun la seg for å sove.

– Men jeg klarte ikke å sovne. Det gjør vondt i hjertet mitt. Sofia måtte bli igjen i byen vår, der kan grusomme ting skje når som helst.

– Jeg er så bekymret for henne.