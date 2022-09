Halifax i provinsen Nova Scotia, 24. september.

Fionas ødeleggelser: − Jeg ser hjem i havet

Orkanen Fiona har herjet på Canadas østkyst, med vindkast opp til 47 meter per sekund. «Ganske sannsynlig det verste vi har sett», sier myndighetsperson.

For bare noen dager siden gjorde Fiona stor skade i Karibia, hvor fem mennesker omkom som følge av orkanen, skriver The Guardian.

Videre forflyttet orkanen seg nordover til Canada, hvor den forårsaket evakuering, velting av trær og strømledninger, og ødeleggelse av mange hjem.

Dette er muligens det største lavtrykket noensinne i Canada, melder blant annet The Weather Network.

Tusenvis av mennesker i de kanadiske provinsene Novia Scotia, Prince Edward Island og Newfoundland er uten strøm og har dårlige telefonforbindelser. Myndighetene skal ha sagt at det i noen tilfeller kan ta uker før essensielle tjenester er tilbake.

– Vi vet at skadene er veldig omfattende, ganske sannsynlig det verste vi har sett, sa lederen for Prins Edward Island, Dennis King, lørdag.

The Guardian skriver at også provinsen Quebec har blitt rammet av de sterke vindene, det tunge regnet og de store bølgene.

BØLGER: Et ødelagt hus ved kysten treffes av bølger når Fiona treffer Atlanterhavskysten. Bildet er tatt 24. september. ØDELEGGELSER: Orkanen har forårsaket store ødeleggelser på flere hjem i Canada. I VANNET: Et hus er revet med av vannmassene. NATURKREFTER: Et veltet tre ligger lent over et hus i Sidney. VELTET: Røttene til et veltet tre bryter fortauet i to, som følge av vinden etter den post-tropiske stormen.

Som følge av ekstremværet, avlyste statsminister Justin Trudeau sin reise til Japan, hvor han skulle delta i begravelsen til Japans tidligere statsminister Shinzo Abe.

– Vi ser ødeleggende bilder komme ut fra Port aux Basques. Prince Edward Island har opplevd stormskader som de aldri har sett. Cape Breton blir også hardt rammet.

– Det er folk som ser husene sine ødelagt, folk som er veldig bekymret. Vi vil være der for deg.

Omfattende opprydning

Den 25. september har det blitt satt i gang et omfattende opprydningsarbeid, samt skadevurdering, og gjenoppretting av strøm- og telefontjenester, skriver Reuters.

Det verste av stormen skal være over, men det er ventet at et nytt lavtrykk treffer blant annet Novia Scotia og Prince Edward Island på mandag, noe som kan skape problemer for opprydningsarbeidet.

– Jeg ser hjem i havet. Jeg ser stein flyte over alle hauger – det er en komplett ødeleggelse, sa innbygger René J. Roy i byen Port Aux Basques på Newfoundland, til The Guardian.

Roy estimerer at estimerer at mellom åtte til 12 bygninger i den lille byen ble dratt ut i havet.

Canadas forsvarsminister, Anita Anand, sier at tropper ville hjelpe til med å fjerne trær og annet, gjenopprette transportforbindelser, og gjøre hva som helst annet så lenge det krevdes.

RYDNINGARBEID: En arbeider i Halifax rydder opp i veltede trær og ledninger som er ødelagt av stormen. PÅVIRKER STRØMMEN: Arbeidere rydder et område i Halifax, hvor Fiona har revet ned flere trær og strømledninger. Mer enn 500.000 husholdninger mistet strømmen som følge av tungt regn og sterk vind. KRAFTIG: Kraftige bølger treffer kysten ved l'Tangdu-Nord.

Kan ramme fiskeriindustrien

Orkanen har også gjort stor skade på Canadas fiskehavner, noe som kan komme til å gå hardt utover landets hummer-industri. Dette med mindre alt er tilbake til normalen når hummersesongen sparkes i gang om noen uker.

– Disse fiskerne har et umiddelbart behov for å få tilgang til levebrødet sitt, med en gang stormen er over, sier Dominic LeBlanc, som har ansvaret for Canadas forhold til regjeringene i provinsene og Canadas territorier.

Det har ikke blitt rapportert om alvorlige skader eller dødsfall i forbindelse med orkanen, melder Reuters.