Mann åpnet ild på russisk mobiliseringssenter

En mann åpnet ild på et mobiliseringssenter i Irkutsk i Sibir i Russland mandag, ifølge guvernør Igor Kobzev. En person er i kritisk tilstand.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Den skadede skal være en mann som jobber med tvungen rekruttering av russiske menn til krigen i Ukraina. Hendelsen skjedde på et mobiliseringssenter i landsbyen Ust-Ilimsk.

Mannen er i kritisk tilstand på sykehus, ifølge guvernøren.

Skytteren ble arrestert og kan vente seg straff, ifølge guvernøren.

I en video identifiserer skytteren seg som en 25 år gammel russisk mann. Reuters har ikke klart å verifisere videoen hvor han identifiserer seg selv. Det finnes en rekke videoer som skal være fra hendelsen i sosiale medier.

Flere andre mobiliseringssentre har ifølge Reuters blitt angrepet etter at Russlands president Vladimir Putin onsdag varslet en delvis mobilisering av soldater til krigen i Ukraina. Målet er å mobilisere 300.000 reservister.

De fleste russiske menn i alderen 18 til 65 år regnes automatisk som reservister.

Det har kommet meldinger om at Putin sliter med mobiliseringen.

Det har brutt ut protester i minst 38 russiske byer, og det har vært demonstrasjoner blant annet i Dagestan og Yakutsk, som skal ha bidratt med en uproporsjonal mengde soldater til krigen.

Det er også meldt om økt trafikk over Russlands grenser til land som Finland, Georgia og Kasakhstan, og at det i perioder har vært utsolgt for enveis flybilletter ut av Russland.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt det som mobilisering til gravene.

– Russiske myndigheter er fullstendig klar over at de sender landets innbyggere i døden. Det finnes ingen andre muligheter, sier Zelenskyj.