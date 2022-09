1 / 3 OVER: Mange russere har krysset grensen fra Russland til Georgia den siste uken. OVER: En gruppe unge mennesker har kommet seg igjennom køene, og krysset grensen fra Russland til Georgia. OVER: Mange russere har krysset grensen fra Russland til Georgia den siste uken. forrige neste fullskjerm OVER: Mange russere har krysset grensen fra Russland til Georgia den siste uken.

Masseflukt fra mobiliseringen: Russland har sendt FSB-styrker til grensen

Tusenvis av russiske menn gjør det de kan for å komme seg unna Putins mobilisering. Ved Georgia har FSB utplassert styrker – men nekter for at de er der for å stoppe unge menn fra å forlate landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den russiske avisen RBC omtaler utplasseringen fra FSB ved grensen mot Georgia. De skrev mandag at grensekontoret i FSB bekrefter at et pansret personellkjøretøy beveget seg mot grensen.

De siterer dem samtidig på at dette utelukkende er for å sørge for at folk ikke bryter over grensen og forlater landet uten å gå igjennom formaliteter som passkontroll. FSB sier det ikke er innført noen restriksjoner på utreise for mannlige borgere i militær alder. De benekter at det er et sjekkpunkt.

Men ifølge Financial Times melder flere aktivister og advokater at om at grensevakter allerede hindrer noen menn fra å reise basert på at de er tjenestedyktige.

20 kilometer lang kø

Georgiske Democracy and Freedom watch skriver at øyenvitner sier FSB har satt opp et sjekkpunkt der de kontrollerer om de som prøver å krysse over har blitt kalt inn til tjeneste eller går inn under kriteriene for delvis mobilisering. De som gjør det, sendes hjem, beskriver de.

Kort tid etter at Putin beordret delvis mobilisering, begynte flybilletter ut av Russland å bli utsolgt. Mange prøver nå å krysse grensen i bil. De lengste køene går ved grensen til Georgia.

Mandag publiserte Insider satellittbilder som viser den over 20 kilometer lange køen:

Mandag skriver også RBC at russere som prøver å reise til Georgia ikke har lov til å krysse grensen til fots - de må ha et kjøretøy, eller for eksempel sykle over, slik mange asylsøkere gjorde på Storskog i Finnmark under flyktningkrisen i 2015.

Frykter grensestopp

I helgen skrev den russiske uavhengige nettavisen Meduza at russiske myndigheter gjør seg klare til å stenge grensene for alle menn i tjenestedyktig alder.

Ifølge avisens kilder vil dette skje etter «folkeavstemningene» i de okkuperte områdene. De skriver at planen er at menn i tjenestedyktig alder da må få tillatelse fra militære registreringskontorer for å forlate Russland.

Folkeavstemningene avsluttes tirsdag 27. september.

Slik har den siste ukens dramatiske utvikling i den over et halvt år lange russiske angrepskrigen forløpt:

Les mer: Slik begrunner Russland opptrapping av krigen.

Sier minoriteter blir kanonføde

Mobiliseringen har vært kaotisk, og utløst redsel og forvirring. Det har blant annet blitt rapportert om at den er uforholdsmessig høy i fattige områder med mange etniske minoriteter sammenlignet med ellers i landet.

Både i Dagestan i Nord-Kaukasus og i republikken Jakutia har det vært demonstrasjoner i helgen.

Ifølge The Moscow Times har hundrevis av mennesker igjen samlet seg til demonstrasjoner i Dagestan mandag.

I en video omtalt av blant annet CNN, som de har geolokalisert til Makhachkala, hovedstaden i den muslimskdominerte regionen, roper flere kvinner «ingen krig» til politiet. Man også kan høre dem si «Hvorfor tar du barna våre? Hvem angrep hvem? Det er Russland som angrep Ukraina», ifølge CNN.

Forteller om gigantisk kø til Mongolia

På sosiale medier har flere også hevdet at det er kø fra Burjatia til nabolandet Mongolia, som ikke ligger langt unna. Burjater er et mongolsk folkeslag. En innbygger beskrev i helgen en gigantisk kø til Al Jazeera, og sier det virket som om grensevaktene jobbet sakte med vilje.

I en videosendt tale fredag, ba den tidligere mongolske presidenten Tsakhiagiin Elbegdorj Putin om å stanse krigen, skriver Foreign Policy.

– I dag flykter dere fra brutalitet, grusomhet og sannsynlig død. I morgen vil dere begynne å frigjøre landet deres fra diktatur. Jeg vet at siden begynnelsen av denne blodige krigen, har etniske minoriteter som bor i Russland lidd mest. Burjat-mongolene, Tuva-mongolene og Kalmyk-mongolene har lidd stort. De har blitt brukt som ikke mer enn kanonføde.